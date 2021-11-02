习近平

德国政府批评中国的气候承诺不够充分

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2021 年 3 月 4 日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂出席中国人民政治协商会议开幕式。
2021 年 3 月 4 日，中国国家主席习近平在北京人民大会堂出席中国人民政治协商会议开幕式。 AP - Andy Wong
作者： 柏林特约记者 丹兰
4 分钟

中国在联合国气候大会上的表现令德国失望, 继美国之后，德国政府也批评中国的气候目标不够充分。

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据德国广播电台报道，在联合国气候大会上，继美国之后，德国政府也批评中国应对全球变暖的承诺不够充分。德国环境国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）在格拉斯哥表示，中国的角色令人失望。人们迫切需要通过对话来推动中国实现更有雄心的气候保护目标。

弗拉斯巴特认为，当然必须承认，北京宣布到2060年实现碳中和，这对其他新兴国家来说是破冰船。但这一点现在已经不够了。他强调说，直到2060年才实现碳中和，并且不对甲烷等其他温室气体做出任何承诺，这不应该是世界上最大的废气排放国的最后话语。

德国媒体也立即对中国提出了批评。德国N-TV电视台批评说，中国是最大的气候伪君子。中国国家主席习近平是故意躲开联合国气候峰会的。他领导的国家是世界上最大的二氧化碳排放国，百分之六十的电力来自燃煤电厂。但气候抗议遭到残酷镇压。多个环保组织，如绿色和平组织，也严历批评中国的气候目标。但中国不会告别煤炭，因为国家的工业安全已经不稳定。最近，中国大约有20个地区不得不在特定时间停电，就因为可用的电力太少了。国家计委直接要求内蒙古、山西、陕西等煤炭资源丰富的地区增加煤炭产量。对于中国领导层来说，工业安全显然比气候保护更重要。一年后，习近平希望在共产党20大会议上获得第三个任期，并许诺人们共同富裕。在此，煤炭应帮助他达到目标。不管是在香港，新冠疫情还是在气候煤炭问题上，习近平政府都注重尽力压制国内的抗议活动。互联网上对当局行为的批评已经被政府广泛删除。

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