德国政府批评中国的气候承诺不够充分

中国在联合国气候大会上的表现令德国失望, 继美国之后，德国政府也批评中国的气候目标不够充分。

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据德国广播电台报道，在联合国气候大会上，继美国之后，德国政府也批评中国应对全球变暖的承诺不够充分。德国环境国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）在格拉斯哥表示，中国的角色令人失望。人们迫切需要通过对话来推动中国实现更有雄心的气候保护目标。

弗拉斯巴特认为，当然必须承认，北京宣布到2060年实现碳中和，这对其他新兴国家来说是破冰船。但这一点现在已经不够了。他强调说，直到2060年才实现碳中和，并且不对甲烷等其他温室气体做出任何承诺，这不应该是世界上最大的废气排放国的最后话语。

德国媒体也立即对中国提出了批评。德国N-TV电视台批评说，中国是最大的气候伪君子。中国国家主席习近平是故意躲开联合国气候峰会的。他领导的国家是世界上最大的二氧化碳排放国，百分之六十的电力来自燃煤电厂。但气候抗议遭到残酷镇压。多个环保组织，如绿色和平组织，也严历批评中国的气候目标。但中国不会告别煤炭，因为国家的工业安全已经不稳定。最近，中国大约有20个地区不得不在特定时间停电，就因为可用的电力太少了。国家计委直接要求内蒙古、山西、陕西等煤炭资源丰富的地区增加煤炭产量。对于中国领导层来说，工业安全显然比气候保护更重要。一年后，习近平希望在共产党20大会议上获得第三个任期，并许诺人们共同富裕。在此，煤炭应帮助他达到目标。不管是在香港，新冠疫情还是在气候煤炭问题上，习近平政府都注重尽力压制国内的抗议活动。互联网上对当局行为的批评已经被政府广泛删除。