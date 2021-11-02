欧盟等32国下月起叫停中国贸易优惠待遇

中国自下月起，将不会获得欧盟、英国、加拿大、土耳其、乌克兰、列支登等32国较贸易最惠国更佳待遇的「普遍优惠制度」待遇，届时，仍给予中国普惠制待遇的国家只剩挪威、新西兰及澳洲三国。加拿大约克大学副教授沈荣钦在其脸书上指出，「中国已成中等收入国家」，意指中国已非发展中国家，不应享有给予发展中国家的贸易优惠。

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中国海关总署上月28日在官网发布公告，指根据《中华人民共和国普遍优惠制原产地证明书签证管理办法》，12月1日起，停止签发输往有27个成员国的欧盟、英国、加拿大、土耳其、乌克兰、列支敦士登「普惠制」原产地证书（Form A），间接证实欧盟等32国取消中国的贸易优惠待遇。

普遍优惠制度（GSP）是发达国家给予发展中国家的出口制成品和半制成品的非互惠性优惠关税制度，给惠国会在最优惠国(MFN)的税务减免或豁免基础上进一步给予进口关税减免。自1978年实施普惠制以来，先后有四十个国家给予中国普惠制关税优惠，但到了2010年，中国已成为全球第二大经济体，却依然坚称该国是「发展中国家」，并享有税务优惠。及至2014年，瑞士等国先后将中国从其普惠制名单中撤下来。

一旦中国被视为非发展中国家，出口将可能面对较高关税及其它优惠被取消，事实上，美国多名议员早前曾提出《中国贸易关系法案》（China Trade Relations Act），以撤销中国的永久最惠国待遇。