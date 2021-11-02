澄清备战谣言 鼓励储备是为因应物价

中国商务部1日晚发布通知，提到鼓励储存必需品，以满足日常生活和“突发情况”的需要，引来有关备战甚至“攻台”的解读。2日商务部官员澄清，这是基于菜价上涨、疫情等做出的工作部署。

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央视财经及人民网2日晚分别发出对商务部官员的采访新闻，对网友的各种揣测及不安作出澄清。

商务部消费促进司司长朱小良表示，商务部印发“关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知”，目的是督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣表示，保障生活必需品市场供给和平稳运行是商务部的重要职责，“商务部每年都会例行发布消费市场保供稳价的工作通知”。

她说，此次“通知”基于今年秋冬季节自然灾害频繁发生、蔬菜价格波动上涨、新冠肺炎疫情多地散发、反圣婴现象可能升级等情况，提前做出工作部署，目的就是为了更好地保障今冬明春民众生活必需品供应充足。

另外，中国2日许多网路平台传播一条人民武装部向预备役退伍军人发送短信截图：“某某市人民武装部，各位预备役退伍军人你们好。现在国防部动员部文件通知。传达精神，台湾问题严峻，望各位能做好随时招回准备，确保招之即来，来之能战，战之必胜！”后来证实也是“谣言”。

红星新闻报导，经向有关部门核实，此信息是谣言！报导称，伪造军队机关部门向外发送通知的行为，涉嫌违纪违法。捕风捉影、煽风点火、恶意编造这种虚假信息，不仅给国家、军队和社会造成不良影响，而且极易引发严重后果。