《金融时报》：中国恐爆发西方企业主管出走潮

英国《金融时报》（FT）报导，美国在中国最大商业游说团体的负责人警告，在中国国家主席习近平加强防疫管制之际，恐爆发西方企业主管出走潮，离开全球最大消费者市场中国。

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在中国致力消除新冠疫情策略下，北京已实行约18个月的严格边界安全措施，包括为期3周的隔离措施，且更少对商务人士及其家属核发签证。

在全球其他国家重新开放之际，中国未清楚提及结束防疫管制的策略，美国商业领袖警告北京，这恐怕会导致外国人士加速离开中国。

中国境内有越来越多外国商务人士将在未来数个月离职，上海美国商会会长季恺文（Ker Gibbs）及北京中国美国商会总裁毕艾伦（Alan Beebe）是其中之一。

季恺文是旅居中国的资深商业人士，将比原本计划更早卸下他的职务。他表示：“由于中国人民辛勤工作及创业精神，中国已快速发展，（但）对外界的开放确实也扮演重要角色。”

季恺文指出，自爆发新冠全球大流行以来，商务主管及其家人出入中国变得极为困难。

他表示，除了在中国的外籍人士变少，“外国学生几乎全面减少”，这对“人与人的交流”是另一项冲击，“人与人的交流”是数十年来美国与中国的重要外交支柱。