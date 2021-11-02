企业主管出走潮

《金融时报》：中国恐爆发西方企业主管出走潮

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Depuis mars 2020, Pékin limite les vols internationaux et impose une stricte quarantaine aux étrangers qui sont sortis du territoire.
Depuis mars 2020, Pékin limite les vols internationaux et impose une stricte quarantaine aux étrangers qui sont sortis du territoire. © Noel Celis/AFP
作者： 法广
3 分钟

英国《金融时报》（FT）报导，美国在中国最大商业游说团体的负责人警告，在中国国家主席习近平加强防疫管制之际，恐爆发西方企业主管出走潮，离开全球最大消费者市场中国。

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在中国致力消除新冠疫情策略下，北京已实行约18个月的严格边界安全措施，包括为期3周的隔离措施，且更少对商务人士及其家属核发签证。

 

在全球其他国家重新开放之际，中国未清楚提及结束防疫管制的策略，美国商业领袖警告北京，这恐怕会导致外国人士加速离开中国。

中国境内有越来越多外国商务人士将在未来数个月离职，上海美国商会会长季恺文（Ker Gibbs）及北京中国美国商会总裁毕艾伦（Alan Beebe）是其中之一。

季恺文是旅居中国的资深商业人士，将比原本计划更早卸下他的职务。他表示：“由于中国人民辛勤工作及创业精神，中国已快速发展，（但）对外界的开放确实也扮演重要角色。”

季恺文指出，自爆发新冠全球大流行以来，商务主管及其家人出入中国变得极为困难。

他表示，除了在中国的外籍人士变少，“外国学生几乎全面减少”，这对“人与人的交流”是另一项冲击，“人与人的交流”是数十年来美国与中国的重要外交支柱。

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