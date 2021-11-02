雅虎退出中国市场 游戏《堡垒之夜》宣布关服停测

雅虎公司11月2日表示，该公司撤出了在中国的服务，理由是商业和法律环境越来越具有挑战性。此外，近年来国际最为流行游戏之一的《堡垒之夜》（Fortnite）中国版运营团队10月31日发布公告称，游戏的测试已经“进入尾声”，11月1日停止新用户注册，关闭下载入口，11月15日关闭游戏服务器，用户将无法登陆。

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雅虎退出在中国市场的运行是继微软旗下的职业社交网站领英(Linkedin)关闭在华服务后，在不到一个月的时间里，第二家缩减在中国业务规模的美国知名网络公司。据美联社报导，雅虎公司的声明称，“考虑到中国日益严峻的商业和法律环境，从11月1日起，雅虎的全部服务将不再向中国大陆地区提供。”声明表示，“雅虎仍然致力于维护我们用户的权利和自由开放的互联网。我们感谢用户的支持。”

值得注意的是，雅虎撤出中国在很大程度上是象征性的，因该公司已从2013年开始关闭在中国的主要服务，如电子邮件、新闻和社区服务。2007年，雅虎将两名中国异议人士的数据交给中国政府，最终导致他们入狱，因此遭到美国国会议员们的严厉批评。

此外，根据官方发出的公告，《堡垒之夜》中国网络服务器将于11月1日上午11时之后，停止新用户的组测并关闭游戏下载入口。而11月15日之后，将彻底关闭服务器，届时用户将无法登录游戏，这也意味着持续3年的测试将永远结束。

据业界人士介绍，自2018年中国国内重点整治游戏版号以来，版号成为了决定游戏公司发展的稀缺资源。在《堡垒之夜》中国网络服务器开测的三年多时间里，游戏反复修改，多次审核依然拿不到版号。中国近期出台政策，限制青少年玩电子游戏的时间。

中国教育部等六部门10月29日发布《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》(下称《通知》)。其中明确，切实加强监管问责。网信、市场监管部门对发布不良网络游戏信息、插入网络游戏链接、推送网络游戏广告的中小学在线教育网络平台和产品，要按有关规定及时进行处罚或关停。