香港下周五起全面收紧豁免检疫类别 领事须隔离 美国促订开放时间表

在澳洲和泰国宣布放宽入境限制之日，香港政府宣布收紧入境检疫安排，以争取明年首季与中国内地「通关」。由下周五（12日）起，港府将撤销绝大部分豁免检疫类别，只有跨境货车和巴士司机、航机机组人员、货船船员及政府人员等人士可继续获得豁免，至于领事及商界高层等人士将须入住检疫酒店进行隔离，而驻港总领事或同级较高级人员则可家居隔离，但不得离开隔离地点及与公众接触。

广告 继续浏览后续

据了解，港府事前未有与领事馆人员就新安排作出沟通，欧盟驻港办事处和美国驻港澳总领事馆昨(1日)在港府公布新措施后分别表示，促请港府日后调整防疫措施或各国风险级别时，提高透明度和可预测性。美方更敦促港府考虑制定重新向国际旅客开放的路线图，以平衡公共卫生和提高营商环境可预测度的要求；欧盟亦指出，香港作为国际金融中心，与外国通关同样重要。

新安排下，驻港领事馆人员及其直系家属须入住检疫酒店，但中央政府驻港机构，包括中联办、驻港国安公署的人员将可继续获得豁免，港府第二把手的政务司长李家超昨日宣布新安排时解释，履行与政府相关运作的政府人士，当局有豁免机制。他又说过去曾出现两宗领事馆人员确诊个案，亦有豁免者不遵守条件，故须收紧措施。翻查资料，尼泊尔驻港总领事馆曾有职员确诊；沙特阿拉伯领事的两名子女曾在家居隔离期间外出，其后确诊。

李家超强调，新安排相信可以更有效防止境外输入个案、防范Delta变种病毒株，对整体防疫能力有积极作用，创造更有效环境与中国通关。而在昨日，香港新增的感染个案属输入个案，患者为沙特阿拉伯抵港机组人员，已打两针复必泰。

根据新措施，在法例第599C章及第599E章下获得豁免检疫的类别，会分别大幅减少至五类及三类，其他人如须要求豁免检疫来港，港府会按个别特别情况考虑，严格审核。受此影响，联合交易所上市公司的董事、金融机构的高级行政人员、渔船船员，以及研究疫情的学术专家等，下周五起，他们来港都不获豁免检疫。

中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波认为，港府希望借新安排换取与中国内地「通关」，属于「政治交代」多于经济效益，因为通关初期必然会有限制，亦会有熔断机制，经济效益未必会像港府宣示般多。至于香港的国际金融中心地位会否受影响，须视乎新加坡等「与病毒共存」的国家能否控制疫情，若相关国家疫情受控，而香港继续采取严格的防疫措施，国际城市地位可能受影响。

对于商界高层不再获得豁免，香港中小型企业总商会永远荣誉会长巢国明表示，香港竞争力在邻近地区如新加坡等地放宽出入境限制下已被削弱，部分企业正计划暂时将在香港的亚洲总部迁往新加坡，香港再收紧豁免类别，将不利营商，对商界带来伤害。

负责审批金融业及上市公司豁免安排的财经事务及库务局表示，自豁免安排设立以来至上月29日，共批出90宗豁免，占申请总数的23%。金融界立法会议员陈振英认为，业内获批豁免检疫人数其实不多，相信影响有限。至于部份企业将员工转移到新加坡，但不至于撤离香港，只是观察香港防疫措施的发展。他认为，港府当务之急是尽快与中国订定通关时间表，否则会「两头不到岸」，影响外资留港意欲。