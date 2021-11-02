驻华外国记者协会呼吁改善报道北京冬奥会的环境

驻华外国记者协会（FCCC）11月2日通过声明表示，外国记者进行有关北京冬奥会准备工作的报道时遇到阻碍，并呼吁国际奥委会给予外国记者更多可进入冬奥会的访问权限。

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表声称，“驻华外国记者协会对北京奥组委和国际奥委会在中国与奥运有关的报告方面缺乏透明度和清晰度表示关切。”声明称，“在过去的一年里，外国记者团在报道冬奥会筹备工作时不断受到阻碍，被拒绝参加例行活动，并被阻止参观中国的体育场馆。”

驻华外国记者协会称，“我们的成员多次向北京奥组委询问国际媒体如何报道奥运会，但都得到了相互矛盾的答复，或者完全被忽视。这种行为没有坚持国际奥委会自己的《奥林匹克宪章》，其中第48条要求国际奥委会应当‘采取一切必要措施以保证全世界不同媒体及最广泛的观众对奥运会进行全面报道’。”

声明称，“距离2022年北京奥运会开幕还有不到三个月的时间，外国记者如何以及是否能够报道奥运会仍然存在着巨大的不确定性。中国在申办2022年冬奥会时明确承诺，‘寻求报道冬奥会的媒体将有报道的自由......也将有报道冬奥会筹备情况的自由’。”

驻华外国记者协会称，“然而，在过去的一年里，外国记者团基本上无法参加任何新闻发布会，甚至无法观察例行活动--如会场参观或奥运圣火的到来，这些活动对中国国内媒体开放。”

声明称，“许多活动日期事先没有公布，或者北京奥组委在只剩下几个小时的时间里宣布这些活动。试图报名参加活动的外国记者被拒绝，因为北京奥组委只限制他们所选择的媒体出席，声称活动已满，或者因为他们要求参与者在仅有的几个小时内提交新冠病毒测试结果。”

声明指，“中国也没有明确规定国际记者进入中国报道奥运会的具体条件。例如，持有2022年北京奥运会采访证的记者是否可以在首都及周边地区的奥运疫情安全区外旅行，是否需要进行检疫，如果需要，在什么条件下？此外，自2020年3月以来，中国关闭了边境，并且在向国际媒体组织发放新的签证以派遣记者到大陆方面出现了额外的延误，这导致了数十个空岗，进一步削弱了奥运报道。”

声明称，“这与2008年北京夏季奥运会期间的报道形成了鲜明的对比，使世界失去了来自中国各地的信息报道。”驻华外国记者协会表示，“在数千名来自印刷和广播机构的国际记者准备进入中国报道2月份的下一届奥运会之前，解决这些问题是最重要的。”声明还列举了记者们在进行奥运相关报道时所遇到的种种困难，其中一位美国记者说，他在公路上试图用手机拍下某个地点的照片，结果被警察拦下并讯问。

还有一名欧洲记者表示，“自2020年以来，我多次要求进入奥运会滑雪场地拍摄，但都被拒绝了。对运动员、教练和政府官员的采访请求也都被拒绝了。我们还被拒绝参与冬季运动测试比赛的报道。我们得到的唯一许可是拍摄一个空的滑冰场。”欧洲一家报纸的记者说，“根本就没有访问权限。”欧洲一家广播公司的记者说，“我们得到的唯一访问权限是拍摄一个空的溜冰场。”