中国武肺日增93例 钟南山料疫情月内可控 又反驳「零传播」政策成本高

中国武汉肺炎本土感染病例昨(2日)天突然大增七成至93例，令本轮疫情受感染人数增至超过六百人，波及至少十八个省市，黑龙江为重灾区之一，但中国工程院院士钟南山前日表示，中国对外开放口岸入境，一定会有小规模聚集性疫情，然而，在强而有力的监管和防控策略下，很有信心今轮在黑龙江附近的疫情能在一个月内得到有效控制。他更反驳外界指中国的「零传播」政策成本高及不可长期持续的说法，称「持续性的零传播」政策会持续相当长时间。

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中国过去一星期，每天新增本土病例在23至59宗之间，但中国卫生健康委员会今(3日)早在网上公布，昨日新增93宗本土病例，较过去两天的每天五十多宗病例多六至七成。当中，35例(38%)在黑龙江的黑河市，其次为有14例的河北石家庄市和甘肃，以及有9例的北京昌平区，涉及11个省市。新增本土病例亦令本轮疫情持续二十天之时，令615人受感染；另有377人为境外输入个案。

作为疫情重灾区的黑龙江，当地发现确诊病例的超过50个小区均须实施硬封闭，爱辉区更进入应急状态。另外，一些旅游区更在发现区内出现感染个案后实行封闭检测，上海迪斯尼三万多人为此要漏夜集中在园内进行检测，对于中国这种严谨的「零传播」(香港和外媒称为「清零」)的抗疫模式，外媒指为「成本太高」、「自成一格」，中国工程院士钟南山前日接受中国国际电视台访问时表示，「零容忍」或「零传播」政策是「不得已而为之」，因为病毒传播太迅速，复制指数太高，在有疫苗的情况下，全球染疫死亡率仍有2%，是不能容忍的高死亡率。

他又说，「零传播」政策成本确是比较高，但开放或放任政策的代价更高。他解释，一些还有少量传播的国家决定全部放开，取消防疫，但近两个月又出现大量感染个案，结果又要收紧防疫措施，这「一来一回带来的成本的代价是更大，对于市民、对社会的心理影响也是更大。」

钟南山说，中国将采取逐步放开的策略，但目前总的政策还是「零容忍」，做法是一发现感染个案便控制在小范围，相较于感染后再治疗，反而是一种低成本的做法。他形容，这种做法可以称为「持续性的零感染、零传播」，而不是绝对的零传播。

随着新西兰、澳洲、日本、泰国、韩国等地纷纷放弃「清零」政策之际，中国的「清零」政策近日备受外媒质疑，当中，法国国际广播电台发布题为「中国恐怖清零为哪般」的文章。美国的《华尔街日报》报道则指出，严格的政策将为中国经济增长带来日益增加的成本；有线新闻网络(CNN)也发文称，随着亚太邻国开始与病毒共存，中国正日益被孤立；另外，《纽约时报》报道指，中国「清零」策略似乎得到了公众的支持，有助政权合法性，但专家们一致认为，这政策最终会不堪重负。

不过，中国的《环球时报》总编辑胡锡进则在微博发文反击，指「西方舆论就是很想把中国『拉下水』，让我们放弃动态清零政策，变得跟他们『一样烂』。」强调中国的动态清零政策决不能放弃。