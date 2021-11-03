六中全会登场前 党媒发系列长文歌颂习近平

中共19届六中全会即将在11月8日登场。从11月1日开始，党媒《人民日报》就开始连发系列长文歌颂习近平，将他称为“马克思主义政治家、思想家、战略家”。外界分析，其用意可能是为了给将在六中全会上审议的中共“第三份历史决议”做铺垫。

广告 继续浏览后续

《人民日报》称，该报将从1日开始，刊登题为“新时代的关键选择”系列报导，回顾中共总书记习近平在“领导抗疫”期间，“亲自部署”的各项决策，突出“党领导一切”的概念以及“习近平作为中共领导核心”的地位。

1日发表的“开栏的话”就长达7,000多字，文中细数了习近平上任以来，加强中共党中央领导的举措，其中包括中央“巡视”工作制度化等。2日的报导题为“把人民生命安全和身体健康放在第一位”，主要阐述了习近平如何“亲自指挥，亲自部署”、领导武汉中共病毒疫情防控的种种“功绩”，长达6,000多字。

2日的文章引述习近平的话说，“当时疫情紧急，不得不召集大家研究部署，大年三十，我夜不能寐。”文中将习近平描述为一位“重视人民”的领导人，提到他在了解到武汉人喜欢吃活鱼后，就让“在条件允许的情况下应多组织供应”，之后“很快，一车车活鱼从武汉周边的水产养殖基地迅速起网，送到武汉市民的餐桌”。

外界分析，中共党媒在六中全会前竭力为习近平唱在赞歌，要展现他“巨大的政治勇气、强烈的历史担当和深厚的人民情怀”，为的是让“第三份历史决议”在六中全会顺利通过，以进一步确立习近平在党内的地位，为他在明年的中共20大上寻求连任做铺垫。

据中共党史记载，中共的“第一份历史决议”是毛泽东于1945年主导总结建党以来路线之争的“关于若干历史问题的决议”；“第二份历史决议”则是邓小平于1982年主导评价中共建政后及文革功过的“关于建国以来党的若干历史问题的决议”。这两份决议都是在中共面临重大转折的时刻所提出，也分别确立了毛泽东与邓小平在中共党内独大的地位。

有熟悉中共党内事务的消息人士10月底告诉《日经亚洲评论》，毫无疑问，习近平推出“第三份历史决议”，是想要效法毛邓，确立其“定于一尊”的地位，并成为终身领导人。