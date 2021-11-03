北京疫情多为家庭传播 123个车站暂停发售进京火车票

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火3日下午指出，截至目前，本轮疫情北京累计报告本土病例39例，主要以家庭接触传播为主，其次为棋牌聚集传播。为确保北京防疫安全，全大陆将暂停发售123个车站进京火车票。

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庞星火称，北京市本轮疫情病毒均为Delta变异株，与近期内蒙古、甘肃等地病例的病毒高度同源。Delta变异株传染性强，北京疫情传播途径主要以家庭接触传播为主，其次为棋牌聚集传播，两种途径约占70%。目前已有多个家庭共同居住人员全部感染。多数感染者在得知自己可能被感染时，都自觉採取了各项防控措施落实个人防控责任，为战胜疫情增添足够的信心和底气。

同一场合，中国铁路北京局集团有限公司疫情防控办公室客运组主任崔巍则表示，大陆铁路部门将坚决落实限制进京管控政策，停开、减开部分旅客列车，减少人员流动，在保证各主要方向旅客出行基本需求的前提下，调整进京旅客列车开行数量，不向中高风险地区或14日内有本土新增病例的城市开行旅游列车。

据悉，截至11月2日，各售票渠道暂停发售上饶、天水、黑河、张掖、阿拉善、伊犁等共计23个地区、123个车站至北京地区车站车票。在票务方面，对停售前已经售出的进京车票，均不收取退票手续费。