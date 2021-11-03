官方解释无效 中国多地仍爆发生活必需品抢购潮

中国商务部日前发文鼓励储存生活必需品后，引发各地民众恐慌甚至出现解放军“攻台”的解读。尽管官方官媒事后连发澄清说是因为疫情，并称物资充足、保障供应，但多地仍爆发民生必需品的抢购潮，许多超市货架被搬空

广告 继续浏览后续

中国商务部官网11月1日晚间公布近日下发的“关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知”，提到鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和“突发情况”的需要。这个“通知”一出，立刻在网路引发揣测不安，甚至出现“攻台”解读，迫使官媒2日相继发文澄清“突发情况”是指疫情。央视在新闻联播中引述商务部消费促进司司长朱小良表示，从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应完全有保障。

不过，位于台北的中央社3日综合大陆各地报道得出结论仍然认为不少城市发生了抢购潮。

据大陆媒体极目新闻3日报导，“近日，网传重庆、河南郑州、江苏常州和启东、安徽蚌埠等多地出现抢购潮，排队购物结帐似乎成了近几日各大商超的日常”。“超市几百个推车不够用、有市民一次性购买600斤大米”。该新闻影片与微博照片显示，卖场人山人海，结帐大排长龙，许多货架被搬空。有大陆网友发文抱怨因为抢购买不到米；还有网友称连一包盐都抢不到，这辈子没遇过。

以江苏常州市为例，常州天甯区一家大型超市工作人员3日指出，一大早超市就涌进了大批抢购生活物资的市民，最高峰时排队结帐要等待近2个小时，大家购买最多的主要是米、面、油。目前，他们已停止网上订单，因为“网上来的订单已经排到4号了”。

常州钟楼区的一家大型超市工作人员表示，超市几百个推车都不够用，“建议市民今天不要来超市，我们的供货量充足，没必要集中在一天抢购”。

对于出现抢购潮，报导引述常州市商务局市场运行和消费促进处工作人员称，一是可能受外界过度解读商务部印发的“关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知”的影响；另一则是常州报告新增3例COVID-19本土确诊病例。

抢购潮也在首都北京市出现。据新京报报导，3日上午，北京部分超市出现粮油等物资购买高峰。市民主要抢购米、面、调味品这三类商品。部分市民表示，近期在手机上看到新闻说，鼓励居民囤积物资，所以多买一些。

据报导，大陆多地的超市、市民和商务部门证实，连日来确实出现了不同程度的抢购情况，但均未发现生活物资短缺、供应中断。多地商务局呼吁，广大市民不必过度紧张，无需盲目囤货，造成不必要的浪费。