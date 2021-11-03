已解散学生组织召集人钟翰林承认分裂国家罪 但称问心无愧

已经解散的学生组织「学生动源」，其最后一任召集人钟翰林，今(3日)早在区域法院承认触犯《港区国安法》中的分裂国家罪和洗黑钱罪，是国安法生效以来，第二宗认罪案件。但他在认罪时表明，「我问心无愧。」随即遭法官陈广池阻止他作任何政治宣言。有关控罪的最高刑罚是终身监禁。

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控罪指现年20岁的钟翰林在去年7月至10月27日期间，在香港与其他人积极组织、策划、实施或者参与实施把香港从中国分离出去或非法改变香港法律地位的行为，目的是分裂中国、破坏中国统一；另一项控罪指他利用PayPal「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪」（俗称「洗黑钱罪」），涉款13.5万洗元。至于他被控的另外一项涉及56万元的洗黑钱和一项串谋发布煽动性刊物罪就会根据双方达成的认罪协议，不提证供起诉，只作法庭存档。

在认罪前，钟翰林透过友人在其脸书上载一封他在上月3日撰写的信件，直言被捕一年仍不申请保释，原因之一是「想逃避一下出面嘅事」，慨叹一旦保释出外，对香港每日发生的事却无能为力，「再加上其他嘢，我觉得我真系仲未准备好咁快走返出嚟，从容地面对一切，所以喺度(指监狱)抖下都唔系一件坏事。」

钟翰林于去年10月下旬疑欲进入美国驻港总领事馆前寻求庇护时被警方拘捕，遭国际特赦组织批评，指香港警方出于政治动机拘捕钟翰林。钟被捕两日后遭警方控以分裂国家罪。此前，他已先后在前年5月和去年7月因涉嫌损坏国旗及违反国安法被捕，并在去年底被裁定侮辱国旗及非法集结罪成，判监4个月。至于由他在去年国安法生效日宣布解散的「学生动源」，在2016年4月成立，属本土派组织，支持香港独立，曾参与反水货行动和摆设六四街站。