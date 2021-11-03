彭帅长文指控中国前高官后遭网络审查

中国网球女将彭帅在2日于个人认证微博上发表了千字长文，描述和指认自己与前高官的不伦关系，目前所有相关消息在中国已全面封禁，文章也被下架且噤声。多个与事件直接或间接相关的关键词遭到网络审查，就连热门评分网站豆瓣也迅速删掉了韩剧《总理与我》，已经搜索不到这部电视剧。

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彭帅在帖文中指认了自己与中国前任副总理张高丽在一次性侵后开始的断断续续的情人关系。她的帖子在发出不久后在微博上被删除，但由于指控者和被指控者都很知名，彭帅的帖文在中国受到严格管控的互联网上广为流传。他们两人的名字和联想相关词、甚至连“网球”一词的搜索结果都被屏蔽，反映出在中国讨论党的领导人的不当行为是极其敏感的。

例如，韩剧《总理与我》是韩国KBS电视台在2013年底推出的戏剧，讲述新人热血记者与新上任国务总理之间，因误会被传绯闻到真的结婚的故事，虽然剧情内容与这次事件并不相符，但疑似因为涉及敏感议题与字眼，所以在网站的自我审理机制上被全面下架。彭帅的微博旧文留言功能被关闭，她的新浪微博超话也被禁言，禁止进行讨论。

除微博完全没有相关信息外，中国媒体也未对此进行报道，因此无法确认彭帅控诉内容的真实性。彭帅在帖文中说：“我知道对于您位高权重的张高丽副总理来说，你说过你不怕。但即使是以卵击石，飞蛾扑火自取灭亡的我也会说出和你的事实。”

据彭博社报道，中国外交部发言人汪文斌在星期三的例行发布会上被问及彭帅实名指认张高丽问题时表示：“没听说过此事；这不是外交问题。”中国体育总局没有对彭博社传真的评论请求作出回应。无法联系到彭帅或张高丽进行评论。