欧洲议会INGE代表团抵台明会见总统蔡英文

法国参议员阿兰·理查德于 2021 年 10 月 8 日在台北市举行的新闻发布会上发表讲话。 理查德率领一群法国参议员访问台湾，正值台湾和中国之间特别紧张的时刻。

欧洲议会「外国干预欧盟民主程序特别委员会」(INGE)的七位议员及多位助理一行十三 人，今天抵达台湾访问三天，这是欧洲议会第一次派出官方代表团访问台湾；加上委员会正在研拟提交一份涉及中国利用虚假讯息攻击民主的报告，使得这次的访问备受到瞩目，台湾总统蔡英文预计明天上午在总统府接见访问团。

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台湾外交部表示， 欧洲议会官方代表团访台期间将晋见总统蔡英文，拜会行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、行政院政务委员兼发言人罗秉成、行政院数字政委唐凤、陆委会主委邱太三，以及接受外交部政务次长曾厚仁代表外交部长吴钊燮款宴。

台湾外交部还透露，访问团成员另将与专门研究假讯息防制的智库、媒体及公民社会团体座谈。访团成员希望就假讯息、网络攻击等复合式威胁议题，与台湾政府机关官员及专家深入交换意见。

INGE是欧洲议会所属一个非常设性质的「特别委员会」，2020年设立，主要宗旨是应对外国干涉欧盟跟各成员国的选举。特别在新冠疫情蔓延全球期间，俄罗斯和中国针对疫情在欧盟及全球散布假讯息，INGE将提出可能需要立法的行动。

台湾外交界人士透露，鉴于台湾身处面对中国复合式威胁的前线，访问团希望访台期间能深入了解台湾如何在保障言论及媒体自由下，建立对抗外来渗透及假讯息的创新策略及立法架构，以便在相关报告中纳入台湾的经验。

但因为交流议题敏感并牵涉特定国家，访问团所有成员都很低调，率团的INGE主席格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）办公室以及委员会，在抵达台湾之前都没有对外发表任何声明。

格鲁克斯曼长期关注新疆人权议题，今年3月被中国制裁。他曾参与法国学者的联合投书，呼吁欧洲应重新思考一中政策，并加强支持受到威胁的民主台湾。

近期欧洲与台湾交往明显加温，先有法国参议院正式参访团、另有欧洲议会高票通过「欧盟－台湾政治关系与合作」报告后，欧洲议会随即派出官方访团；同时台湾方面由国发会主委龚明鑫率领经贸考察团访欧、外交部长吴钊燮也刚结束访欧行程。