美军参谋首长联席会议主席 ： 中国短期内不太可能入侵台湾

美军参谋首长联席会议主席密利11月3日表示，中国短期内不太可能入侵台湾，但也有所保留地表示“任何事都可能发生”。他并重申美国对台湾关系法的承诺。

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中央社报道，密利星期三出席阿斯本安全论坛与美国国家广播公司新闻网主播何特（Lester Holt）对谈，台湾议题多次被提起。

在被问及中国可能在短期内对台动武的可能性时，密利以他对中国的分析指出，中国不太可能在短期内对台动武，也就是说 6个月、12个月或24个月内不太可能发生。

但他也指出，中国正清楚明确地打造能力，以在未来某个有需要做这样的决策时候，能向国家领导人提供这些选项。“但不久的将来？大概不会。但任何事都可能发生。”

在谈到美军是否会协助保卫台湾时，密利并未正面回应，但重申台湾关系法与美中三公报仍是美方政策，以及和平解决台海议题的期望。至于是否出兵，密利表示，如有必要，美军绝对有能力在全球做出各项因应。

被问到美国是否将调整对台政策从长期以来的“战略模糊”走向“战略清晰” 时，密利表示，每件事都有优缺点，有伴随风险。迄今为止，基于台湾关系法与美中三公报的台湾战略模糊政策是成功的。

他指出，至于是否要与时俱进，必须经过认真考虑，但目前的政策是这样，在可预见的未来也将持续目前的政策。