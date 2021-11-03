连番出错：法官错引袭警罪判刑 复核后减刑一半至4月

再有裁判官错判刑期，是半年内至少第三宗。一名负责送外卖的男子今年初被截查时，遭警员发现其银包夹有写上「光复香港 时代革命」的卡纸，后以涉嫌盗窃被带返警署后，在警署内用头袭撃警长，裁判官施祖尧昨(2日)裁决时，指案情严重，判他入狱8个月，遭辩方以《警队条例》的袭警罪最高刑期是6个月为由，申请复核。施官复核刑期时承认出错，改判被告入狱4个月。

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根据现行法例，《警队条例》和《侵害人身罪条例》均有袭警罪，外卖员是被控以《警队条例》中的袭警罪，而非《侵害人身罪条例》的袭警罪，后者的最高刑罚是两年。裁判官施祖尧复核刑期时表示，21岁的被告赵康胜毫无悔意，且有多宗案底，但同意有关案件情节不算严重，于是以4.5个月监禁为量刑起点，经扣减后，最终判囚4个月。

错判何秀兰同期执行刑期 胡雅文自覆刑期

另外，裁判法官胡雅文今年中处理前立法会议员何秀兰的刑期时亦曾出错。事缘何秀兰分别被控于前年8月18日和10月1日组织及参与非法游行，胡官4月中就「8.18案」判刑时，判何入狱8个月；到5月28日就「10.1案」判刑时，胡官早上判何入狱14个月，当中10个月的刑期与前案同期执行，余下4个月的刑期与「8.18案」的8个月分期执行，故总刑期是12个月。

不过，胡官其后发现一项原则性错误，就是不能将较长的刑期与较短的刑期同期执行，于是同日下午再开庭，把两案同期执行的刑期由10个月减至8个月，即何秀兰的刑期最终是14个月，而非早上所说的12个月。

至于另一宗案件，则纯属计算错误。事缘30岁被告黎晓曈就前年9月 29日参与「全球反极权游行」一事承认暴动罪，区域法院暂委法官周燕珠本年6月17日判刑时，把4年9个月的量刑起点扣减认罪可减三分之一的刑期，计错为3年6个月，实则是3年2个月，故考虑被告经常当义工而再扣减的6个月，正确刑期是2年零8个月，而非早上判刑时所说的3年。她自行在当天下午开庭复核刑期。

至于昨日裁决的袭警案，案情透露，连锁食物外送公司foodpanda的外卖员赵康胜，年初在新界北部的天水围一个商场外遇上警方截查，在搜出其银包夹有写上「光复香港 时代革命」的卡纸后，警长质问他：「你知唔知有条国安法？」，当警方追问他的外送袋来历时，赵未有解释，警方于是以怀疑他偷窃外卖袋将他拘捕。其后，外卖员被指在警署内用头袭击警员，而被告在录像会面中表示，他因为被冤枉偷外卖袋，情绪激动下自残。

施官判刑时称，被告应是在警署内先用头撞向玻璃，再撞向警长，行为目无法纪、情节严重，加上他有多次案底，须判处监禁式刑罚，并把量刑起点定于监禁9个月，惟考虑被告情绪及精神状态减至8个月。后遭辩方律师发现错用不同条例中的袭警罪而获改判入狱4个月。