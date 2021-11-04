中国富豪新排名 许家印急跌

北京一连串监管措施下，中国富豪排行榜也因此洗牌。富比世杂志今天公布2021年中国大陆富豪榜，去年榜首阿里巴巴创办人马云跌至第5名，中国恒大主席许家印的排名则由去年第10名急跌至44名。

广告 继续浏览后续

中国监管下富豪榜洗牌。据中央社今天引述中国媒体消息，富比世今天公布2021年中国大陆富豪榜，农夫山泉董事长兼创始人钟睒睒以人民币4244亿元的财产，成为富比世中国首富。刚卸任字节跳动董事长的张一鸣则以3825亿元的财富居次，中国锂电池巨头宁德时代董事长曾毓群以3272亿元的财富居第3名。

该报道称，今年中国官方推动一系列网络行业监管，去年富比世中国首富马云的阿里巴巴首当其冲，旗下蚂蚁金服被暂停上市，股价大跌，马云由去年榜首跌至第5名；同样在这波监管浪潮中的腾讯集团主席马化腾的财富也从去年的552亿美元下滑至491亿美元，滑落至第4名。

近来深陷债务危机的中国房地产龙头恒大主席许家印今年的排名更是由去年的第10名急跌至第44名，财富由去年的277亿美元缩水至118.7亿美元。

中国大陆10大富豪第6至10名依次为拼多多创始人黄峥、美的集团创始人何享健、长城汽车董事长魏建军家族、网易创始人丁磊及顺丰控股创办人王卫。

据该消息说，进入富比世富豪榜前100名的最低门槛，由一年前的50.3亿美元增至57.4亿美元。