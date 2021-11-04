中国疫情未歇 “夏季达沃斯”延期

4日中国公布新增新冠确诊106例。本土确诊病例87例，大部分集中在黑龙江；另有本土无症状感染者16例，来自河南郑州为多。鉴于疫情，原定本月在天津举办的“世界经济论坛─新领军者年会”将延期。

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此波疫情已累计超过700例，涉及中国20个省分。现今最严峻的黑龙江疫情，与此前的内蒙古、甘肃等省爆发的本土疫情无关联，是一起新的由境外输入病毒引起的疫情，疫情自10月27日爆发，蔓延十分迅速，引起官方重视，国家卫生健康委员会已派员前往指挥防疫工作。

定期追踪疫情的兰州大学三日将黑龙江黑河市确诊预测中间数，大幅调升至342例。。

黑河市疫情可能是由俄罗斯输入，中国国家移民管理局4日宣布强化边境管控，其中包括严防人员越过冰冻界河非法越境，宣示“继续从严从紧”执行外国人入境政策，严格落实涉北京冬奥人员入出境封闭管理，全力确保冬奥防疫安全。

北京4日无新增本土确诊，令许多北京市民松一口气。不过，世界经济论坛原定11月在天津举办“新领军者年会”活动，由于多省市爆发新冠疫情，决定延后举行。“新领军者年会”被称为“夏季达沃斯论坛”，2007年起每年在天津、大连等城市举办，参会的主要是在金砖国家等新兴市场中领军的企业，以及已开发国家中迅速发展的企业。

为防堵新冠疫情传播，国家传染病医学中心主任、上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏和中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山均呼吁，第三针接种有其必要性。