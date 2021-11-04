任正非成立“军团”打造30年和平环境 说让任何人都不敢再欺负

中国企业华为官方网站“心声社区”3日晚间发布“军团组建成立大会”的视频，创办人任正非亲上火线宣称，“要打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢欺负我们。”除了华为外、阿里巴巴、腾讯等中国科技巨头相继启动芯片自主研发计划。自由亚洲引述分析认为，中国科技芯片大内卷，要想成功不易，恐怕仅有对党中央表忠心的象征意义。

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据自由亚洲今天报道说，华为创办人任正非亲上火线宣称成立“军团”，要打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢欺负我们。

根据华为“心声社区”释出的“没有退路就是胜利之路”的视频内容显示，上个月29日华为在松山湖园区举行”军团组建成立大会”，华为创办人任正非和公司领导为来自煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团和数据中心能源军团的300余名所谓的“将士”壮行，各军团集结后接受公司领导的授旗。

据任正非说，“我认为，和平是打出来的。我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们”。任正非慷慨激昂地对着华为员工讲话宣称，“我们在为自己，也在为国家。为国舍命，日月同光；凤凰涅槃，人天共仰。历史会记住你们的，等我们同饮庆功酒那一天，于无声处听惊雷。”

该报道说，这个视频配上了军乐、飘扬着五星旗、还有穿着类似军服的员工、华为领导引领着员工振臂高喊“必胜”，场面宛如一场阅兵大会。

据自由亚洲说，华为的手机消费业务受到美国制裁的影响，华为在经营上面临巨大压力。华为除了在今年2月成立“煤炭军团”外，近日再成立包括“海关与港口”、“智慧公路”、“数据中心能源”和“智能光伏”四个军团，企图拓展新的业务领域。不只是华为动作频频，中国多个科技巨头相继投身到芯片自主研发行列。上个月19日阿里巴巴集团的阿里云发布一款全新伺服器芯片“倚天710”，并宣称是采用业界最先进的5奈米工艺；腾讯3日在2021腾讯数位生态大会上，首次披露三款自研芯片已经取得进展，分别为针对AI计算的“紫霄”，用于视频处理的“沧海”，以及面向高性能网路的“玄灵”。

消息没有提及，不久前被释放的华为财务总监孟晚舟是否出席了会议并发表讲话。