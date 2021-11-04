拜登批中俄领导人缺席气候峰会 普京与习近平都反击

美国总统拜登批评中国领导人习近平未现身联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议全球领袖峰会，中国予以回击，并反讥特朗普让美国退出巴黎协定，才对全球气候治理造成伤害。稍早拜登就特朗普决定退出巴黎协定道歉。针对拜登批评俄罗斯总统普京缺席气候峰会，俄罗斯官方说不同意，并说俄罗斯一直严肃看待气候变迁。

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据法新社报道称，美国总统拜登批评习近平缺席COP26 ，中国对此反击。

中国是目前全球最大温室气体排放国。中国国家主席习近平未参加联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议全球领袖峰会，且自新冠肺炎病毒疫情开始以来，就未曾踏出国门。面对美方批评，中国外交部发言人汪文斌以「口号代替不了行动」回应。

据汪文斌表示，因应气候变迁需要的是具体行动而非空话，中国采取实际行动因应气候变迁。他也反讥美国在前总统特朗普（Donald Trump）任内退出巴黎协定（Paris Agreement），伤害了全球气候治理和协定的执行。

法新社说，拜登已就特朗普决定退出巴黎协定道歉。

法新社说，同日，美国总统拜登批评俄罗斯领导人普京未现身COP26气候峰会，克里姆林宫予以回击，自称严肃看待气候变迁。

拜登（Joe Biden）昨天抨击俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）缺席苏格兰格拉斯哥（Glasgow）的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。据拜登批评说，俄国冻原在燃烧，普京面临严重气候问题，却不开口说自己有意行动。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天被问到拜登指控俄、中两国未在气候变迁议题上展现领导力，他回答：「我方不同意。」据培斯科夫表示：「我们当然没小看格拉斯哥会议的重要性，俄国行动向来一致、深思熟虑且态度严肃。」