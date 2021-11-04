无国界记者吁释放张展: 她若有危险 我们是罪人

11月4日，无国界记者发声明，呼吁北京当局立即释放张展。公民记者陈秋实也为张展发声，称“如果她有了生命危险，我们都是罪人。”去年中共疫情爆发后，公民记者张展只身前往封城的武汉记录疫情，并将疫情的真实信息上传至社交媒体。张展因此被中共警察抓捕，去年12月因“寻衅滋事”被重判4年。张展被抓后坚持无罪，在1年多以来一直绝食，导致身体状况恶化，他的哥哥都担心张展是否能活过这个冬天。

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公民记者张展近日身体情况恶化，张展母亲与张展日前进行视频通话后表示，她看到张展情况更危急，身体状况更加虚弱，“要人扶着走路，说话时连头都无力扬着，再不保外就医，很危险！”

张展哥哥张举也在推特发文呼吁外界关注张展的情况，称妹妹很乖，研究生毕业后到上海考了律师。张举说，张展身高177cm，目前体重不足40kg。“她那么倔强。我觉得她可能活不了太久了。在即将到来的冷冬，如果她没有坚持过去，我希望世界能记住她原来的样子”。

无国界记者组织（RSF）4日再度发出声明，呼吁北京当局立即释放张展。声明强调，如果不立即释放张展，她将面临生命威胁。

声明引述无国界记者组织东亚办事处执行长艾玮昂（Cedric Alviani）表示：“我们呼吁国际社群一同对中国政权施压，确保张展能在为时已晚前获得释放。张展只是履行记者的职责，不该因此受到拘禁，更别说还要承受4年的牢狱之灾。”

今年9月17日，无国界记者组织与44个人权团体曾联名致信中共总书记习近平，要求免除张展的罪责并释放她。

中国在无国界记者组织世界新闻自由指数评量的180个国家与地区中，排名第177。无国界记者组织说，目前至少有122名记者在中国遭到监禁。

今年38岁的张展曾是一名律师，毕业于西南财经大学金融系，并获硕士学位。2010年离开家乡陝西前往上海，因在网上发表针砭时弊的文章而遭当局打压，不能正常执业。2020年2月初，张展前往武汉採访中共病毒疫情并将见闻发到社交媒体上。同年5月14日在武汉火车站附近被捕。2020年12月，张展遭当局以“寻衅滋事”罪重判4年。

张展的近况引发广泛关注。早前被允许露面的公民记者陈秋实3日发推特称，“我本想这两年攒点钱给张展的家人，但知情的律师告诉我张展的家境挺好并不缺钱，只是她的身体最近更加糟糕了，虽符合保外就医条件，可是律师却无能为力。我在杭州参加拳击训练营，房间对门就住着警察，拳馆门口每天都有警察蹲守。我真心希望她能得到人性的关照，如果她有了生命危险，我们都是罪人。”