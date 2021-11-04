李克强也呼吁加快关键核心技术攻关求自立

中国召开国家科学技术奖励大会，国务院总理李克强会上发表讲话，呼吁加快关键核心技术攻关，努力实现高水平科技自立自强。中国国家主席习近平多次发表讲话，要求中国攻关掌握核心技术，不要被掐脖子。

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据路透社报道称，中国国务院总理李克强周三称，要围绕国家重大战略需求，加快关键核心技术攻关，推进重大科技项目；制定更多激励创新的普惠性政策，完善和落实研发费用加计扣除政策，促进创新要素向企业集聚。

李克强在中国国家科学技术奖励大会上讲话并称，要强化企业创新主体地位，推进产学研深度融合。持之以恒加强基础研究，国家财政要大幅增加基础研究经费，强化长期稳定支持，通过税收激励等引导企业和社会资本加大投入。

据李克强表示，应“全面提高科技创新能力...努力实现高水平科技自立自强，” 李克强还称，要大力提升自主创新能力；支持大企业牵头组建创新联合体，打造共性技术平台，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，在协同互促中释放乘数效应。

据李克强还指出，要深化国际科技合作，在扩大开放中实现互利共赢，中国将积极融入全球创新网络，务实推进全球疫情防控、公共卫生、气候变化等领域国际科技合作。

该报道引述中国官方消息说，主持大会的国务院副总理韩正也指出，“科技立则民族立，科技强则国家强”，要加快实现高水平科技自立自强。