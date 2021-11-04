欧洲议会官方代表团访问台湾今会蔡英文 北京批评

欧洲议会第一次派遣官方代表团访问台湾，与台湾官方多有互动。欧洲议会官方代表团今天会见台湾总统蔡英文。中国官方对此提出批评，继续以不要向“台独”势力发出任何错误信号，以及有损中欧关系提出警告。评论注意到中国官方反应显示迟缓与低调。

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据路透社今天报道说，就欧洲议会代表团访台，中国外交部敦促欧方不要向“台独”势力发出任何错误信号。

据中国外交部发言人汪文斌周四表示，敦促欧方纠正错误，不要向“台独”势力发出任何错误信号，否则将有损于中欧关系。

台湾总统蔡英文周四上午与欧洲议会首度派出的官方代表团访台的会面中表示，相信台湾与欧盟在各领域一定会持续深化伙伴关系。

据台湾外交部周三表示，欧洲议会“外来势力干预欧盟民主程序”特别委员会筹组官方代表团，首次派出13人访问团，将在周三至周五到访台湾，并将拜会总统蔡英文，并与台湾交流假讯息和网路攻击等议题。

根据中央社今天报道说，欧洲议会代表团访台，关注两岸关系与中国当局作为。

欧洲议会“外来势力干预欧盟民主程序（含假讯息）”特别委员会（INGE）主席格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）3日至5日率官方代表团访台，会见总统蔡英文与台湾国安相关官员。格鲁克斯曼此行也与台湾大陆委员会主任委员邱太三会面，了解两岸关系与中国相关议题。

邱垂正下午在陆委会例行记者会就此应询指出，欧洲议会代表团一行这次来访，希望针对两岸关系现况，及台湾对抗中国方面的复合式威胁，如外来渗透、假讯息、中共军事威胁等议题进行广泛、多面向的意见交流，陆委会表示诚挚欢迎。

邱垂正说，中共在国际上惯常以胁迫手段阻挠台湾与其他国家正常往来，包括施压欧洲议会撤销友台报告与法案、对欧台交流进行无理阻挠；对台方面则透过社群媒体散布争议虚假讯息等方式，试图造成台湾及相关国家内部社会对立，无所不用其极，世人皆有目共赌。他表示，在当前区域情势复杂的情况下，欧洲议会访问团成员无惧中共施压访台，表达对台海与印太局势的关注与支持，“德不孤，必有邻”，政府对此备感温暖。

台湾国安局长陈明通今天在立法院外交及国防委员会指出，北京试图对台“以战逼谈”。邱垂正对此表示，中共始终不放弃对台用武，频繁在台湾周边海空域进行军事滋扰，严重违反国际关系和平准则，企图威迫台湾接受其错误的政治主张，妄想“以战逼谈”，是造成两岸紧张的罪魁祸首。