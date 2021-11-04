立中紧张关系为欧洲敲响“警钟”

立陶宛副外长周三在华盛顿的一场安全论坛上表示，中国对待立陶宛的方式对欧洲来说是一记“警钟”，呼吁欧盟在应对中国方面要团结一致。紧张局势引发的贸易中断已对立陶宛经济增长构成风险。

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据路透社报道，立陶宛副外长周三表示，中国对待立陶宛的方式对欧洲来说是一记“警钟”，呼吁欧盟在应对中国方面要团结一致。

在台湾宣布其在维尔纽斯的办事处将命名为驻立陶宛台湾代表处(Taiwanese Representative Office in Lithuania)后，中国8月要求立陶宛召回其驻华大使。人口数约300万的立陶宛今年也退出了中国与一些中欧和东欧国家之间的“17+1”对话机制。美国认为这项机制是北京分化欧洲外交的作法。

紧张局势引发的贸易中断已对立陶宛经济增长构成风险。

立陶宛外交部副部长Arnoldas Pranckevičius在华盛顿的一场安全论坛上表示：“我认为这在很多方面都是一记警钟，特别是对欧洲同胞来说，大家要了解，如果想捍卫民主，就必须站出来表达支持。”

路透社称，Pranckevičius表示，为了让欧洲在全世界变得可靠，并且作为美国的合作伙伴，欧洲必须“在面对中国时团结起来。”他表示：“中国正试图让我们变成一个实例--一个负面的实例，这样其他国家就不见得会跟着走这条路，因此西方社会、美国和欧盟如何反应，就是一个原则问题。