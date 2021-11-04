美国媒体报道彭帅遭张高丽性侵：MeToo烧到中共高层极不寻常

中国网球女将彭帅在微博惊爆遭前中共政治局常委、国务院副总理张高丽性侵，美国媒体报道这一事件时认为：MeToo在中国首度烧到中共高层政要，时机与对象都极不寻常。

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《纽约时报》指出，彭帅2日晚间在她的微博发文，描述自己与张高丽在一次性侵后开始的断断续续的不伦关系。彭帅的帖子很快就被删除，连她的名字、甚至“网球”等词都不太能搜索到，反映出在中国讨论共党领导人的不当行为仍是禁区。

现居美国新泽西州的维权人士吕频，是现已被封的中文论坛“女权之声”创始人。她在电话受访时说MeToo在中国的影响已累积3年，3年前，当第一批女性开始谈论她们的经历时，没有人会想到会波及到如此高位者。

《纽时》指出，中国当局此前曾因两性关系不端起诉过高级政府官员，通常是与腐败调查同时进行，但从没有像张高丽如此位高权重者被指控过两性关系不端，这回对象极不寻常。

《华盛顿邮报》指出：北京警方在多名年轻女性公开指控遭性侵后，今年7月逮捕华裔加拿大影视明星与歌手吴亦凡；随后在8月，中国电商巨擘阿里巴巴也解雇一名男性高管，因为有女性员工出面指控男方趁她烂醉时进她房间性侵。《华邮》指出，吴亦凡和阿里巴巴这两案值得关注，在于审查人员允许网民热烈讨论，官媒甚至还发表文章批评涉案被告。但这次彭帅的爆料显然无此待遇，她的帖文遭全面封杀，表明北京对MeToo这类新闻的审查开放，并未扩展到高层官员。

美国有线电视新闻网（CNN）指出，MeToo运动在中国尚处萌芽阶段，先前有烧到学术圈、非政府组织工作者与商界、影视名流，但波及层级如此之高的中共政要还是头一遭，尤其在攸关巩固国家主席习近平第3个任期的中共第19届六中全会召开前夕，极具政治敏感性。