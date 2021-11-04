美国指中国悄然加扩核武器库近千枚 北京批夸大与偏见

根据美国新近公布的中国军力报告，美国大幅提高了对中国未来几年核武器库计划的预估，称北京到2027年可能拥有700枚核弹头，到2030年可能拥有1,000枚。美国警告中国军力提升，可能加剧了引发冲突危险。中国官方今天批评美国的报告是夸大，操纵说法，充满了偏见。

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在美国国防部公布了一份关于中国的核计划比预期加速的报告后，中国今天周四谴责了美国的 "操纵 "行为。中国外交部发言人批评美国国防部的报告具有操纵，夸大，并且充满了偏见。

据法新社说，根据美国国防部昨天发布的一项中国军力报告指出，美中的敌对状态，提高了双方爆发冲突的可能性，尤其是为了台湾。美国国防部最新报告指出，中国军队现代化速度之快，用意就是要在2027年之前克服所有阻挠中国以施压或武力重新拿下台湾的企图。

报告说，中国意图在2027年之前「具备于印太地区对抗美军、并把台湾领导阶层依北京条件逼上谈判桌的能力」。

五角大楼周三大幅提高了其对中国未来几年核武器库计划的预估，称北京到2027年可能拥有700枚核弹头，到2030年可能拥有1,000枚。

据路透社说，虽然这一规模仍将明显小于美国目前的核武库，但代表着美国的预测与去年相比发生了重大变化，当时五角大楼警告说，中国的核弹头数量到2030年将达到400枚。

华盛顿一再呼吁中国加入美国和俄罗斯的军备控制新条约。

在提交给国会有关中国军事的全面年度报告中，五角大楼重申了对台湾压力渐增、中国化学生物计划和技术进步的关切。

路透社说，美国国防部该报告特别强调了中国不断增长的核武库。

报告称：“未来十年中国的目标是使其核力量现代化、多样化并予以扩大。”

报告补充说，中国已经开始建造至少三个洲际弹道导弹发射井。

据军备控制协会的执行主管Daryl Kimball说，“中国是否像美国估计的那样推进其计划，将在很大程度上取决于美国的政策和行动，” 据Kimball补充说：“中国将其核武库提高到这种水平的可能性，凸显出进行务实的双边或多边会谈以降低核风险的迫切必要性。”

中国称，它的核武库与美国和俄罗斯相比相形见绌，而且中国愿意进行对话，但前提是美国将其核武库降到与中国一样的水平。

该报道称，美国拥有3,750枚核弹头，截至9月1日，已经部署1,389枚。

据法新社指，美国国防部发布的报告指出，中国扩张核武的速度远快于预估，缩小了与美国的差距。

美国国防部报告直指，北京拥有的核弹头可能于2027年之前达到700枚，到了2030年可能多达1000枚。这个数字远高于五角大厦去年的预估，当时认为，到了2020年代尾声，中国的核弹头数量将达400枚。

美国国防部报告还提到，中国「持续投资及扩张其陆基、海基和机载的核运载平台数量，并打造必要基础建设来支援这项主要核武扩张」。