林郑月娥望中港明年2月通关 传港粤12月中先行 机场将分隔处理中外旅客

经强制使用纪录行踪的「安心出行」软件后，港府又考虑在香港机场实施新措施，把来自中国及海外高风险地区的访港旅客分隔处理，以防交叉感染。在北京的港澳事务办公室指出，港府已进一步巩固「外防输入、内防反弹」的成果，「两地恢复通关的工作正有序推进」。而中国传媒则引述不具名的卫生部官员透露，港人最快可望在12月中有限度免检疫赴粤作局部通关；香港特首林郑月娥更表示，期望明年2月可与中国恢复「较有规模的通关」。

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林郑月娥今(5日)早在一个大湾区论坛上作上述表示，并期望可以在大湾区规划纲要发布三周年时，举办大型论坛活动。翻查资料，中国国务院于2019年2月18日发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》

综合香港不同传媒报道，港粤局部通关初期有多项条件，包括每日设有限额1000人；只能经深圳的口岸进入广东省；只容许商界、有恩恤需要及奔丧等人士免检疫往返两地。而特首林郑月娥则预告，免检疫往返广东省的港人要上载个人的「安心出行」纪录，披露其行踪。据了解，有关纪录会由申请人自行上载至港府的云端，而非直接交给广东省；港府暂时无意在「安心出行」程序添加追踪功能。

至于香港与澳门通关方面，旅游界议员姚思荣表示，据知粤港澳三方均倾向同步开放通关配额，并设配额予港人作商务、探亲等之用，但数量不会多。而两地通关作旅游，则仍须观望。

另外，食物及卫生局局长陈肇始昨日证实，会在机埸实施分隔管理中国与海外高风险地区来港人士的措施，稍后会与机场管理局商讨详细划分区域，有效分隔中外抵港人士，以及转机和非转机人士等，降低交叉感染风险。她解释，机场属高风险地点，输入确诊个案中，一半是在机场进行「检测待行」测试时发现，有需要作有效分隔。

其次，香港机场据了解会另外规定不同航班的机组人员分开工作，不能混合执勤。相关方案最快下周三敲定，以便尽快实行。

分隔中外旅客是港府最新的防疫措施，在此之前，为了推动早日与中国通关，港府已应对方要求，进一步收紧防疫措施，包括强制市民进入政府处所要使用「安心出行」、考虑扩大强制使用「安心出行」的处所到大部分食肆、取消大部分豁免检疫安排、加密高危群组检测、要求康复者到竹篙湾检疫中心隔离14天方可回到小区等。中港专家本周二(2日)曾举行会谈，检视情况，据了解，两地专家下周将再举行在线会议，届时将会敲定旅客追踪机制及疫情风险等级分类等细节。若港府可顺利落实有关措施及要求，首阶段通关将于12月中旬成事。

港澳办发言人昨晚响应粤港可能恢复通关时指出，香港已实现动态清零的目标，特别是港府最近不断完善防控措施，进一步巩固了外防输入、内防反弹的成果。两地专家近日再次举行会议，就防范疫情跨境传播取得了许多共识，双方正双向而行，两地恢复通关的工作正有序推进。