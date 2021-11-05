瑞典“环保少女"桑伯格指格拉斯哥气候大会"失败"

第26届联合国气候变化大会举行第六天，来自各地的数千青年人周五在格拉斯哥举行示威，呼吁采取行动应对迫在眉睫的气候变化。发起此次示威活动的瑞典“环保少女"桑伯格表示，格拉斯哥气候大会"失败"。

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法新社报道，桑伯格向参加集会的数千青年人表示，"COP26 纯属一场失败已不是什么秘密了"，她形容大会就是"互相庆祝然后一切照旧"，桑伯格说，我们的领导人根本不会指明方向，这就是他们的领导力"。桑伯格在谈到参加联合国气候大会的各国领导人时表示，"我们的国王们赤身裸体，历史会严厉审判他们"。桑伯格再次指责各国领导人"无所作为"。

联合国气候变化大会承诺碳中和，并且又有23个国家表示支持逐步淘汰煤炭的承诺，但仍然缺乏用煤大国的参与。桑伯格认为，这些承诺充满漏洞、无视历史排放和气候正义，她表示，目前需要的不仅是2030年或2050年的目标，最重要的是往后每个月和每一年制定目标。

桑伯格表示，不能用最初导致陷入危机的同一方法来解决危机，她指联合国的气候变化大会讲了几十年废话，她反问这些废话带来了什么改变？应立即前所未有地大幅削减年度排放量。

预计周六在格拉斯哥还将举行示威活动，以就气候变化发出"紧急"呼吁。

近200个国家参与的COP26会议中，美国和加拿大等20个国家同意，在2022年底之前终止对海外化石燃料的投资。超过40个国家允诺逐步淘汰煤炭，但细节含糊不清，时程也未公布。另外，100多个国家承诺，将在2030年前把甲烷排放量减少到比2020年水平低30%。环保团体却指，世界各国政府，尤其是富裕国家，屡屡未能兑现气候承诺。