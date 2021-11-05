英国西敏公学取消在华设校计划 有传媒称会惹仿效之风

英国著名私校西敏公学（Westminster School）表示，基于疫情和中国近期改变教育政策，已决定放弃于2028年前在中国设立六间姊妹学校的计划，包括已建好的四川成都学校。英国《每日邮报》预料，西敏公学的决定可能预示已在中国设校的哈罗公学和惠灵顿公学的未来动向；但《金融时报》则引述学校指南总编辑估计，已经在中国营运的学校「或许」会留下来。

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位于成都的第一所西敏公学已经建成，定于今年9月开学，计划招收二千名3至18岁的学生，该校校长刘娟3月时曾以《在成都留学英国》为题发文作招徕，但该校网页在5月底后没有再更新。及至本月2日，西敏公学董事会主席帛藤（Mark Batten）向家长发信，公布在华设校的计划无法继续，为此感到极之遗憾。帛藤称，原计划在中国建立六间双语学校，一来推广西敏公学的学习方式和发展文化，二来又可将在中国赚来的收益补贴英国本地的穷困学生，但现时的环境与2017年讨论建校时大大不同，形容事属「非常不幸」。

西敏公学一份声明续指，中国近期制定多项新的教育法规，势将影响成都分校的营运，「(成都学校)不太可能以最初计划的模式获得营运许可证。」

英国《电讯报》早前引述消息报道，在华的英国著名私立学校将被迫放弃课程，只教授北京批准的课程，指这是中国国家主席习近平确保「思想正确」的手段之一。报道续称，新规定于9月生效，并会限制外国控制和参与私立学校的营运，要求学校董事会成员为中国人，而学费亦会有限制。

已有九百年历史的西敏公学，是透过英国全资子公司FOHL授权本地的香港斯为美教育科技集团有限公司营运中国的姊妹校，但疫情和政策改变以致香港公司面临财务及后勤问题，FOHL多次介入亦未能解决，导致计划流产。而《每日邮报》则提出另一情况，据该报报道，该校的调查发现，香港斯为美公司两名创办人David Mao和Xu Ouyang均与中共有关，前者是北京大学党委书记，后者则是一个就西藏行政提出建议的顾问组织的执行委员会成员。不过，本台查阅北大官网，其党委领导层未见有人姓毛或近似发音。

翻查公开资料，截至今年1月，获中国认证的国际学校有907所，当中，民办的国际学校有535所，而英国的则占55所，分属27家英国私校，包括早于2003年便在上海设校的德威公学。这五十多所英国在华分校的命运仍未可知，但据中国教育管理公司「问创」的统计，英国私校品牌原拟未来还会在中国开办43所学校，但以西敏公学的决定看来，有关数字必定会减少。