调查：九成外国记者忧立假新闻法 协会促港府三思

在网媒《加山传播》因为形势而解散所有香港员工、但又「碍于法律所限未能详阐细节」之后，香港外国记者会的调查显示，大多数受访记者认为，《港区国安法》实施后令新闻工作环境变差；绝大部分受访记者更对港府拟订立假新闻法表示忧虑。该会会长瑞凯德（Keith Richburg）敦促港府重新考虑是否要立法，反而要重建新闻工作者的信心，以免损害香港作为广受国际传媒欢迎之地的名声。

广告 继续浏览后续

香港外国记者会在8月至10月向会员进行调查，99名受访者中，有70人是海外驻港记者，29人是本地媒体记者，总响应率为25%。该会今(5日)天公布的调查结果显示，91%受访者对港府打算立法禁止假新闻表示「十分忧虑」或「有点忧虑」，表示「不忧虑」的只有3%。

香港特首林郑月娥和保安局长邓炳强不止一次表示，欲立法打击假新闻，当中，林郑月娥5月时明确指出，港府正在研究制定「假新闻法」，以应对「错误信息，仇恨言论和谎言」；又指假新闻对很多人造成伤害，须严肃对待。当局正研究海外例子，暂时未有立法时间表。

有关建议获得不少建制派支持，但民主派人士和香港记者协会均反对，记协主席陈朗昇形容，「假新闻法」将会成为传媒头上的一把刀，以现在日益收窄的传媒环境，立法将会令传媒更感担忧，令业界自我审查的问题更严重。

另外，外国记者会的调查又显示，83.8%受访者认为，香港的工作环境变差，15.2%认为「没有改变」，只有1%认为「变好」。调查引述受访者指出，变差是因为在国安法下，大家不知道「红线」在哪？ 在此情况下，56.1%受访者承认，报道时有「自我审查」甚至避开敏感议题，表示「完全没有」自我审查的有43.9%。

调查又发现，86%受访者表示，自国安法实施后，找受访者具名点评时事有困难，即使是一些相对中性的议题亦会被受访者视为太政治化。调查引述个别受访者指出，消息人士过往很开放，愿意评论不同议题，传媒亦毋须忧虑什么题材可以报道或要如何保护受访者；但现在很多人拒绝接受访问，尤其是在《苹果日报》被迫停刊后；传媒亦要顾及保护数据和消息来源。

该会会长瑞凯德表示，调查结果反映，声称香港可续享新闻自由的保障并不足够，当局须以行动恢复记者的知心，以确保香港长久享有广受国际传媒欢迎的地位不受影响，保障国际上享负盛名的香港新闻自由。

撤港《加山》创办人冯达浚涉初选案还柙 报道曾夺人权新闻致

而在昨(4日)晚，在反修例运动期间成立的网媒《加山传播》在脸书公布，鉴于情势发展，在权衡风险后决定实时遣散所有仍身处香港之成员，「今后《加山传播》在外之一切华洋瓜葛，俱与该些人士无关，海外成员则不受影响」。创办人胡戬在声明中表示，「憾此夜未能再逆风同行，……《加山传播》此后在港只剩回忆，再无余烬。」

至于《加山》为何作此决定，声明只是说，「碍于法律所限未能详阐细节」。

胡戬在今年5月后已由飞往台湾，而《加山》另一位创办人冯达浚因为涉及民主派「35+」初选案而被控「串谋颠覆国家政权罪」。他在还押逾以个月后，昨日再被国安法指定法官拒绝其保释申请，须要继续还押。

《加山传播》的宗旨是传承「平等、自由与责任」，因大量报道反修例运动的现场情况而广受网民关注。今年 5 月，《加山》夺得人权新闻奖中两个奖项，分别是以〈旺角黑夜采访 记者遭受行刑对待〉的报道夺得「学生 - 电台、电视及录像」组别大奖，和〈「我根本都唔系叫韩宝生」—— 劫后余亡〉报道夺得「学生 - 文字」组别优异奖。