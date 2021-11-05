辉瑞研发新冠口服药 试验显示可减低住院或死亡机率89％

美国总统拜登表示，辉瑞研发的口服抗新冠药物，可以大幅降低因新型肺炎的住院和死亡风险。美国辉瑞药厂（Pfizer）正就新冠肺炎研发抗病毒口服药物，并在周五公布中期试验结果。结果显示此药物能够大幅减低患者住院或死亡机率达到89%。另外，美国新冠病例降低，10月就业人数增加，拜登表示，在政府大规模支出刺激和快速接种疫苗下，呈现"历史性强劲复苏"。

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美国辉瑞药厂公布，新研发新冠病毒口服药物的二、三期临床试验中期分析结果，发现成年患者在出现病征后3至5日内服药，重症住院或死亡机会率可以降低89%。

辉瑞表示，计划将口服药的中期试验结果提交给美国食品及药物管理局（FDA），以作为申请紧急使用的一部分。辉瑞又称，将尽快寻求FDA及国际监管机构向新药物批出许可。

辉瑞行政总裁布拉（Albert Bourla）在声明表示"这些数据表明，我们的口服抗病毒候选药物，如果获得监管机构的批准，有潜力挽救患者的生命，把新冠肺炎感染的严重程度减低，减少达到90%的住院治疗。"

布拉之后在接受美媒CNBC访问时表示，预计会在11月25日美国感恩节假期前向政府提交申请。

路透社指，辉瑞新药的试验结果似乎比10月初默沙东药厂（Merck）公布旗下口服药的实验结果更好。默沙东正研发口服药molnupiravir，并在10月初公布初步临床数据，显示新药能把确诊人士入院或死亡的风险减低近半。

另据报道，美国劳工部周五公布10月新增53万1000名就业人口，失业率下降至4.6%，表现优于预期。美国新冠病例降低，10月就业人数增加，显示美国已克服Delta变异株扩散形成的染疫潮，为总统拜登施政注入一剂强心针。

拜登表示，在政府大规模支出刺激和快速接种疫苗下，呈现"历史性强劲复苏"。他在白宫表示："美国重回就业轨道。我们的经济复苏让更多美国人开始工作。"

数据显示，与2020年2月新冠疫情爆发前相比，美国经济就业人口仍短少420万人，显见经济重建仍未完成。