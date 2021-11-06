中国军舰上的德国技术

据德国电视一台报道：岛屿争端和中美军舰险些相撞显示，印太地区的冲突日益尖锐。《慕尼黑报告》和《周日版世界报》通过调查，发现了德国技术在中国军舰上扮演的角色。

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中国海军的军舰有很可观的一部分是由德国生产商研发甚至制造的发动机来驱动的。这里涉及的是位于腓特烈港的MTU（发动机和涡轮机联盟）和大众汽车法国子公司MAN。从斯德哥尔摩和平研究所sipri的可公开访问的数据库里，人们能找到有关德国发动机和涡轮机联盟向中国供货的详细信息。据称，至少到2020年，MTU都是中国最先进的旅洋III级驱逐舰的常规供应商。供应是通过在中国的许可生产这条弯路来进行的。MAN 和MTU 向《慕尼黑报告》和《周日版世界报》保证，他们一直遵守出口管制规则。根据总部位于腓特烈港的MTU的说法，在装备宋级潜艇后，向中国交付潜艇所需部件的业务“彻底停止了”。公司“自己从未与中国国防部或武装部队签订合同”。签订合同的显然是合作伙伴或持有许可权的人。Sipri所说的旅洋III级驱逐舰内安装的发动机不需要出口许可证，因为涉及的是所谓的两用商品，即也可用于民用的发动机。

今年，中国海军将更多的旅洋III级驱逐舰投入使用。最近的一艘是“开封”号，于今年7月中国共产党诞辰100周年之际露面。该级别潜艇装备带有地对空导弹和巡航导弹。

由于中国近年来积极捍卫其领土主张，德国与中国的这些交易因此也具有爆炸性。中国占领了南海的一些岛屿。2016年，海牙常设仲裁法院驳回了中国在那里的领土主张。就在2021年7月，德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔还要求中国国防部长魏凤和接受海牙法庭的裁决。

据美国称，中国在两个占领的岛屿上安装了巡航导弹发射系统。《慕尼黑报道》和《世界报》评估了谷歌地球发来的卫星照片。上面展示了在这两个有争议岛屿上有中国军舰，它们可能配备有MAN和MTU发动机。两家公司有时也公开谈论™和中国军方的业务往来。

最近，由马斯领导的德国外交部就印太地区的军备动态强劲增长发出警告。八月，国防部长克兰普-卡伦鲍尔将“拜伦”号护卫舰派向中国远海海域，也是向中国发出的警告信号。

尽管如此，MTU和MAN可以声称，他们的交付是被许可的。１９８９年天安门大屠杀后，欧盟对中国实施武器禁运。但它的约束力是有限的。科隆律师兼出口专家罗斯纳表示，“由于欧盟对中国的武器禁运并未按照欧洲条约正式通过，因此，某些船用发动机的出口可以用于中国海军。”“要改变这一点，欧盟要么改变军民两用规定，要么正式实施武器禁运。”

德国联邦经济部也提到了这种法律状况。出于以上原因，甚至不可能对某些商品施加许可义务。但早在2017年，“人们就开始对潜艇发动机实行更广泛的监控。“

绿色和平组织裁军专家亚历山大卢尔茨说，“德国的监控系统显然是面向出口的，除非明确涉及战争武器。”卢尔茨呼吁未来的德国政府告别这种逻辑。“首先必须禁止用于生产武器和发动战争的一切产品的出口。”“如果一家外国军火公司在德国购买武器系统的基本部件，这就是一种武器出口。人们必须如此看待。”他认为，控制武器出口是新德国政府的一项急迫任务。