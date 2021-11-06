新华社小心造神 习近平障碍未平？

中共19届6中全会即将于8日登场，新华社6日发表题为『习近平带领百年大党奋进新征程』万字长文，历数习近平执政九年功绩，称其为“继往开来的领航人”，为习近平20大继续担任总书记造势，并借外媒和外国专家之口为习近平点赞，法广居然也被拉入“合唱”。

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法广被拉入合唱

反贪被官媒列为习近平最重要的功绩之一，但在外界看来，反贪是习近平巩固权力清除异己的手段，因为他的反贪是选择性反贪。官媒文章在赞扬习近平大举反贪段落写道：“九年中，贪腐官员纷纷落马，其中省部级以上官员约400人。这里面有一名负责政法的中央政治局前常委、两名军委前副主席和一名中办前主任。”

显然，这里涉及的是前中共常委、有政法王之称的周永康、以及军委副主席徐才厚，郭伯雄，以及胡锦涛担任总书记时的中办主任令计划。

这一段落结尾，似乎为了加强可信度，新华社写道：“‘在关键时刻，习近平力挽狂澜’。法国国际广播电台引用了这样的评论。”

这段话出自本台香港特约记者主持的『观察中国』专栏，这一专栏节目每周一期，是对中国大陆以外中文媒体有关中国报道的摘要。『观察中国』在2015年10月15日的专栏节目中，提到了『东方日报』这段对习近平的评论，仅此而已。

“胸怀天下的大国领袖”

习近平已近700日不出国门，包括最近的罗马20国集团峰会，英国格拉斯哥全球气候峰会，这些峰会理应与习近平推崇的“共同构建人类命运共同体”有关联，但习近平仅通过视频或者书面发言。

新华社引用习近平的话说：“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席”，中国是大国，全球领袖需要和中国领导人当面交流，可是习近平屡屡缺席了。但新华社在“胸怀天下的大国领袖”一章解释：“习近平九年出国访问41次，足迹到达69国。如果不是新冠肺炎疫情，他还会有更多访问”。

在观察人士看来，习近平执政以来，最失败的就是让中国在国际舞台上日益孤立，习近平不出席国际会议，法国世界报认为是中国孤立的象征，但是新华社引用习近平的话说：“我们的朋友遍天下!”

新华社英文版的相关文章引起此间舆论注意，其中一段赞扬习近平的话这样说：“海内外舆论评介习近平，说他是一位信念坚定又行动果敢的人、思想深刻又情怀深厚的人、善于继承又勇于创新的人、能始终把握大局又敏于掌控变局的人、奋斗不止又有强大自制力的人、谦逊平和又无所畏惧的人。”。法国政治学者邦达兹评论：“中国不存在任何个人崇拜？这下让人放心了!”，法国媒体人皮埃尔-昂杜瓦兹回应：“习近平是世界的太阳，是人类的救世主，竟然无人发觉，多么地忘恩负义!”

习近平的种种功劳

官媒把所有的功勋都凝聚在一起，放在一个人身上，这是造神最重要的标志。

即将举行的中共19届6中全会，要通过中共史上第三个历史性决议，官媒引述分析指，这意味着以毛泽东、邓小平、习近平三分断代的概念将正式写入中共历史。被指是“正式在中共官方历史决议中确立习近平时代的标志。”

法新社报道分析，习近平欲与毛泽东比肩？但是西方专家普遍评估，毛泽东的政策造成了3000万至7000万中国人死于非命。

新华社援引中共中央党校教授韩庆祥表示，实现中华民族伟大复兴有四个里程碑，“第四个里程碑，是2012年中共十八大以后中国特色社会主义进入新时代”，这位教授称，习思想“它有效引领了实现中华民族伟大复兴的历史进程，它影响了整个世界。”

习近平被描述为是一位“像爱父母那样爱老百姓”的党的总书记，是一个坚定的马克思主义者，尽管一些知情人士称习近平并没有文化，经常读错字，但新华社的文章说，习近平当知青时，“他在窑洞的煤油灯下通读三遍『资本论』，写下18本读书笔记”。

而且，习近平2012年当选总书记“仅两周便提出‘中国梦‘”，在今年10月纪念辛亥革命110周年大会上，“他25次提到复兴”。

中国在习近平领导下进入小康社会也颇具争议，中国国务院总理李克强去年在全国人大讲过，中国还有六亿人月均收入不足人民币1000元。而且，一些媒体披露，按照领导人的意志按期脱贫也导致一些地方出现了一些弄虚作假，临时脱贫，过后返贫的假象。

新华社还列举习近平的其他“功劳”，比如关于香港，“他指挥捍卫‘一国两制‘事业，粉碎了反中乱港势力’颜色革命‘的图谋”，但海外舆论普遍认为，在习近平领导下，有东方明珠之称的香港已变得不伦不类，一国两制成为虚设，民主人士惨遭大举镇压，

自我接班最后一段路

无论官媒把习近平接班的进程描述得多么华丽，海外的观察家大多认为，本应明年任期届满的习近平，将在明年20大继续担任总书记，这无疑是对把“取消国家领导人终身制”作为最重要政治遗产的邓小平的背弃。因此，尽管习近平通过强力反腐清除异己，党内已很难听到公开反对的声音，但暗涌是存在的。

六中全会通过为习近平定位的历史性决议，就是为习近平能得到“一致拥护”扫清最后一段路。官媒则引用习近平的话来表明他继续干下去的决心，“中华民族伟大复兴曙光在前、前途光明”，“在这个关键当口，容不得任何停留、迟疑、观望，必须不忘初心、牢记使命，一鼓作气、继续奋斗”。习近平还用另外一种方式表述过，“这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民”，大有当今之世，舍我其谁的气势。

距离中共20大最后一段路，还有不到一年时间，但一些分析人士指出，还会有险恶的内斗，加拿大维多利亚大学教授，曾经是中共前总书记赵紫阳智囊团成员的吴国光日前对美国之音表示，习近平的目标不在于第三个任期，因为相关游戏规则都已铺平，习近平要的是如何实现对政治局常委会的更高度掌控。“障碍就在于习近平要的太多，但其他人也各有各的想要，这里面怎么样摆平？”他表示，如果明年夏天有一名或更多政治局委员落马，他不会觉得奇怪，“那就是习近平在敲山震虎。”

这似乎符合习近平所说的“挑战增多，不想斗争不切实际”，“好好先生”并非真正好人”的逻辑。这似乎预示着中共官场或面临的险恶前景，可能会发生黑天鹅灰犀牛一类不可测的严重事件？

有意思的是，新华社的文章还特意提到这两个词：“习近平让‘黑天鹅’和‘灰犀牛进入中共词典。防范化解各领域重大风险，成了新时代的一个特点和亮点。”