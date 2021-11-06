格拉斯哥数万人走上街头要求"采取行动"应对气候变化

正在举行联合国气候大会的格拉斯哥周六再次爆发示威游行，成千上万示威者冒雨走上街头，要求各国领导人面对威胁人类的气候变化"采取行动"。而格拉斯哥缔约方大会主办方周六宣布，45个政府承诺采取紧急行动和投资，以保护自然并转向更可持续的耕作方式；大会主席夏尔马还宣布，格拉斯哥森林宣言现已得到130个国家的签署。

广告 继续浏览后续

法新社消息，苏格兰警方称，预计周六格拉斯哥街头的抗议示威将有5万人参加。游行队伍下午开始在距离会议中心不远集结，苏格兰警方处于高度戒备。

出席气候会议的英国演员艾尔巴表达了对外面示威者的“声援”。他说， “气候变化正在真实地发生着，我们最终将付出代价"。

周末，在法国巴黎及各大城市也爆发了由多个协会组织的气候大游行，在巴黎，有数百人参加了集会活动，示威者打出的标语"气候无行动"等，旨在向正在格拉斯哥举行气候大会的各国领导人施压。

瑞典环保少女迪贝里在周五的示威活动中指称，联合国气候峰会是场"失败"的会议。

而当数百万人走上世界各地城市的街头，要求采取更大力度的气候行动之时，一些参加第26届联合国气候变化大会谈判的国家做出了新的承诺，投资于基于自然的解决方案和更为绿色的农业方法。

联合国消息，随着这次重要的气候变化大会议程过半，人类的大自然母亲成为了聚焦的中心。根据联合国环境规划署的数据，人类活动已经破坏了地球表面近75%的区域，约100万种动植物物种列入了濒危名单。联合国教科文组织指出，吸收大约三分之一碳排放的海洋已经被污染，这意味着它们正在失去成为“气候变化缓冲区”的能力。

联合国秘书长古特雷斯近几个月来多次敦促采取更大行动，他说，人类正在“对自然发动战争”。

联合国环境规划署执行主任安德森周六在大会上接受联合国新闻采访时说：“我们不能继续将自然逼向一个角落还期望它继续提供服务。我们希望自然能够固碳，为强烈风暴和红树林提供缓冲，并成为世界的肺。但是，当我们把大自然弄糟时，大自然会以更大强度的风暴、更多火灾、更多热浪和更多干旱的形式向我们发送账单。”她呼吁团结合作，寻找恢复自然和应对气候变化所需的解决方案。

与此同时，缔约方大会主办方宣布，45个政府承诺采取紧急行动和投资，以保护自然并转向更可持续的耕作方式。新承诺旨在通过政策改革、研究和创新来改变农业和粮食系统，以减少排放和保护自然，同时确保粮食和就业。

这包括将超过40亿美元的新公共部门投资用于农业创新，包括开发气候适应型作物和可再生解决方案以改善土壤健康，帮助数亿农民负担得起并使用这些技术和资源。

大会主席夏尔马周六还宣布，本周早些时候提出的格拉斯哥森林宣言现已得到130个国家的签署，覆盖了世界森林覆盖面积的 93%。

他向新闻界介绍了当前谈判的最新情况，并表示各国已就性别、农业和国家适应气候变化的举措等主题达成了许多协议。