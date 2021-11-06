欧洲议会台湾访团主席：中国"侵略"行为让欧盟更支持台湾

日前率领欧洲官方议会团访台的法籍议员格鲁克斯曼接受媒体专访指出，正是因为中国对台的"侵略行径"，才让欧盟更支持台湾。他也表示将继续推动欧台协议，并与台湾建立政治关系。

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中央社消息，"外国干预欧盟民主程序特别委员会"主席格鲁克斯曼3日至5日率领议会团访台，向台湾的"外国势力假讯息防制策略"取经。

消息称，自7月以来，该委员会认为中国是欧盟内部"操作假消息"的来源，且根据法国军事学校战略研究所（IRSEM）上个月的报告，台湾是"北京政治战的第一线"。

法籍欧洲议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann）4日接受解放报（La Libération）驻台记者专访，谈论这次行程的目的与高度象征意义。

格鲁克斯曼首先表示，这次行程事前保密到家，是因为可能会引发北京敌对反应，他们不愿让问题模糊焦点，更不希望中国当局不适切地向欧盟执委会施压。

这并非欧洲议员首度访台，但却是欧洲议会首次官方代表团来台，对改变的原因，格鲁克斯曼指出，是因为过去欧洲议会对组织官方访台行程没有共识，"但现在各方政治势力都已了解到与台湾合作对欧洲而言是很重要的"。

他认为，重点在于打破某种形式的禁忌，证明这样的访问完全可以顺利发生。"有扇门被打开了，现在我希望这些访问都将可以正常进行，甚至更为频繁"。

对于访问的收获，格鲁克斯曼指出，一般国家遇到外来势力都会自然选择封闭，然而台湾却因有能力建立民主制度而成为完美的反例，面对大量外来势力的同时日趋开放。

他说："对于台湾发展出一套整体社会的应对方式我印象深刻，即在对抗北京当局假消息与干预行动中，纳入智库、非政府组织与记者。一个社会越蓬勃，就有越多能量对抗外来势力。"

记者询问，支持台湾对欧盟有何好处。对此格鲁克斯曼表示，支持对抗专制体制的民主政体是欧盟长期共同利益，也是原则问题。"如果不做，我们将会养大中国政权的胃口。中国的野心并不局限于台湾，而是全世界。历史告诉我们，越对威权和扩张主义让步，就会变得越难控制它们"。

格鲁克斯曼指出，欧盟无法保证提供台湾安全，但支持台湾除了军事、安全上的行动外，还有可以制造安全空间并让台湾脱离孤立的方式，那就是学术、文化、经济上的交流。他认为："我们越与台湾建立关系，北京"入侵"台湾的代价就会高，出现直接冲突的风险就越低。"

至于北京指控欧盟这些行为就是"破坏区域稳定的元凶"，格鲁克斯曼表示，这是错误的，因为台海情势在欧盟没有太多支持台湾的行动时就已非常紧张，"而且正是中国的侵略，才让我们增加与台湾的合作"。

欧盟日前提案与台湾签署投资协议目前仍卡关，格鲁克斯曼坦言，障碍是一样的，都是惧怕北京反应。"但没有其他阻碍了，何况我们现已冻结欧中协议，协议从此在历史的灰炉中"。

在专访尾声，格鲁克斯曼表示，不仅将在欧洲议会中推动欧台投资协议，更会进一步努力与台湾建立政治关系。