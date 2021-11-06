美国国会通过1万亿美元基础设施计划 拜登称赞“向前跨出一大步”

美国国会众议院通过总值约1万亿美元的基础设施计划，总统拜登周六表示祝贺称： “这是我们国家向前跨出了一大步”，不过，拜登另一项支出规模更大的提案有待取得民主党共识获得国会通过。

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法新社报道，在经过数月的艰苦谈判后，拜登被称为"史上规模最大的基础建设法案"获得美国国会众议院通过。拜登周六面对媒体如释重负，他表示：" “这是我们国家向前迈出的一大步”。拜登称，他将尽快签署这项法案。

美国民主党进步派和中间派终于搁置分歧，周五通过了一项1万亿美元的公路、宽带和其他基础设施改造一揽子计划。众议院以228票赞成206票反对的投票结果通过这一议案，这对拜登的民主党来说是一次重大胜利。民主党几个月来一直在为构成其国内议程主要部分的支出法案争论不休。

拜登说，"对于那些在瞬息万变的社会中感到被遗弃的人们来说，这项法律正适合你们”，拜登称赞这一项“蓝领计划”，其中包含“数千个工作岗位”且"不需要大学学位”。拜登并表示，法案的效果“在两三个月内”将开始显现。

但在拜登的第二项主要国内议程，社会安全网和气候变化议案方面，民主党人还有很多工作要做。这项1.75万亿美元的议案，将是1960年代以来美国安全网规模最大的扩张计划，但该党一直就此难以统一立场。

拜登目前迫切需要这场胜利，他的支持率直线下降，而且距离议会中期选举还有一年时间，民主党很可能会在选举中失去议会中的微弱多数。