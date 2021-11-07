成都出现疫情 西南交大要求学生不出校门

中国坚守对新冠病毒"零容忍"的严格防疫政策。四川省成都市近日出现疫情，当地的西南交通大学周日发布通知，要求所有学生原则上不能出校门，除非获得审批。

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中央社援引澎湃新闻报导，西南交通大学周日发布紧急通知，指"鉴于当前疫情防控形势，经学校研究，决定进一步加强学生日常管理"。从即日起，所有学生原则上不出校门，最大限度减少出校，"做到学习、生活空间相对固定"。

如果学生因为要做核酸检测、就医、求职等极特殊事由需要进出校门的，学生必须申领"临时通行证（请假离校）"，经辅导员审核、副书记审批后并学院盖章后，才可离开，并在当天返回校园。

如果有学生必需离开成都也要得到批准，且不得前往中高风险地区。返校前还须向学院提交到校前48小时核酸检测阴性报告，并在返回成都后尽快完成核酸检测。

综合报导，2日，成都新增1例本土确诊病例；截至6日，成都本次疫情累计报告12例确诊病例、2例无症状感染者。

中国新一轮新冠疫情仍在蔓延，根据中国卫生健康委员会官网报告，周六统计最新资料， 31省新增确诊病例74例，其中境外输入24例，本土病例50例。

消息称，中国的疫情当前呈现出多点爆发的情况，各地方对疫情都采取严防政策。中国国家卫生健康委员会疾控局副局长吴良有周六在一场有关疫情防控的记者会上，被问及中国是否考虑放弃影响经济发展和民众便利的零容忍政策时说，中方将继续坚持严格的疫情防控措施，筑牢"外防输入、内防反弹"的坚实屏障，巩固"来之不易"的防控成果。