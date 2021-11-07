拜登等各国领导人谴责针对伊拉克总理恐怖袭击事件

伊拉克总理卡迪米在住所遭到无人机袭击后，与高级安全官员召开会议，伊拉克总理办公室发布声明谴责暗杀企图是"懦弱的恐怖袭击"；而包括美国总统拜登、联合国秘书长古特雷斯等纷纷谴责这起恐怖袭击事件。拜登已下令国家安全部门协助伊拉克安全部队调查这起袭击并追查凶手。

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法新社消息，拜登周日在一份声明中“强烈谴责”这起针对伊拉克总理的“恐怖”袭击事件。拜登称，伊拉克总理卡迪米“没有受伤”让他“松了一口气”，拜登并赞扬卡迪米在袭击发生后呼吁"冷静""克制"所表现出的领导能力。拜登并下令国家安全部门协助伊拉克安全部队调查这起袭击并追查凶手。

此前，美国国务院也发声明谴责恐袭行动，发言人普莱斯表示，得知伊拉克总理平安无事让美方如释重负，这显然是直指伊拉克政府核心的恐袭行动，美国对此予以强烈谴责。他并表示，目前美国和伊拉克军方保持密切联系，愿意对调查提供一切协助。

另外，联合国秘书长古特雷斯及英国首相约翰逊等也发表声明，谴责这起袭击事件。

伊拉克总理卡迪米在住所遭到无人机袭击后，与高级安全官员召开会议。伊拉克总理办公室在会后发表声明，形容此次企图暗杀事件是"懦弱的恐怖袭击"，也是犯罪武装组织对国家的严重袭击。

袭击发生在当地周日凌晨，内政部发言人称，三架载有炸药的无人机，飞向卡迪米位于首都巴格达戒备森严的绿区住所，其中两架被拦截击落，一架击中卡迪米的住所，卡迪米本人安然无恙，驻扎住所外的六名保安部队成员受伤，暂时没有组织承认责任。巴格达已宣布进入紧急状态，当局也正展开调查。