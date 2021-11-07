联合国气候大会：蔡英文"台湾日"致辞称：气候变迁有赖国际团结应对 台湾应被纳入

联合国气候大会继续在英国格拉斯哥举行，台湾周日在当地举办"台湾日活动"，旨在"向国际社会传达愿与国际伙伴，共同对抗气候变迁及迈向2050净零排碳决心"。台湾总统蔡英文致辞指出，"在新冠疫情持续为全球带来巨大挑战时，全球气候危机需要大家共同关注，并即时处理"。

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中央社报道，联合国气候大会召开之际，台湾代表团周日在格拉斯哥市的饭店举办"台湾日"，台湾与英国各界超过百人出席，其中包括英国国会及苏格兰议会跨党派议员。

"台湾日"议程包括主题为绿能在台湾的应用、绿色融资及台英气候合作的研讨会，现场并设置摊位介绍台湾的离岸风力发电等绿能发展现况，以及环境议题相关国际合作计划。

台湾总统蔡英文致辞称，2016年以来，台湾政府一直积极推动能源转型计划，并研拟一项更积极的计画，以加速能源转型，迈向净零目标。为展现承诺，台湾正将2050净零排放目标纳入修法。

她说，近数十年来，全球遭逢极端天气与气候变迁日渐严峻挑战。台湾做为国际社会不可或缺一员，盼致力相关因应作为并做出更大贡献，以留给未来世代更好的世界；在气候变迁这个重要议题上，台湾决心和世界一起朝2050净零排放的目标努力。

消息称，台湾代表团团长、环保署副署长沉志修及驻英国代表谢武樵致词时皆强调台湾与国际社会共同应对气候变迁、落实能源转型的决心。

谢武樵提到，台湾已采取行动将2050年达成净零排放的目标入法。他说，台湾有许多企业愿意投资低碳技术，应提供政策面鼓励措施。