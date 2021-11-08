两岸清大连手成立研究院设「新竹办公室」被指遭中国渗透

台湾自由时报今天报导指出，中国「清华海峡研究院」涉嫌违法在台湾清华大学成立「新竹办公室」招揽人才，怀疑可能遭到中国渗透。台湾国安局副局长陈进广今天在立法院答询时证实确实有这件事；教育部则下令清华大学立即终止这个办公室的租约，要求对方撤离；新竹地检署也证实，已针对这个案件展开侦办。

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报导指出，台湾清华大学校友会与中国厦门市政府、北京清华大学共同设立「清华海峡研究院」，在未经台湾官方许可下，违法于新竹清华大学校园内设立「清华海峡研究院新竹办公室」，为其总部在台湾从事技术研发、招揽人才、投资等业务，涉嫌违反两岸人民关系条例。

清华大学发布新闻稿指出，「清华海峡研究院」是部分校友成立的服务校友推广教育及创业机构，是向财团法人自强工业科学基金会转租校内空间作为办公室，但这不是华大学的机构，学校不知道转租的事，也没有参与运作。

自强基金会董事长卢昆瑞则表示，由于疫情的影响，据他所知，清华海峡研究院已经有相当长一段时间没有运作，鉴于租用单位有适法的疑虑，基金会即日起中止租约。台湾教育部随后发文给清华大学，要求「清华海峡研究院」立即停止使用，并即刻撤离。

陆委会主委邱太三今天在立法院响应委员质询时表示，他在今年7月知道清华设立办公室，8月曾发函教育部要求厘清问题。后续如果确定违法违规，会依照两岸关系条例处置。

他说，政府基于尊重学术，很少调查学术单位是否有被渗透情形，也使学术单位变成可能的破口。藉这次机会，将对所有大专院校进行完整检视，调查是否有类似违反法规的情形。

此外，针对大陆国台办宣称将把台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮列为「台独顽固分子」一事，邱太三表示，中共的台独清单「自讨没趣、自取其辱」，显示对岸并不是民主自由多元社会，也显现中国对自身的制度没有信心。这些非理性、恶意的作为，台湾将会作一定的反制。