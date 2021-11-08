中共六中全会召开 确立习近平历史观 延长任期

中共19届6中全会在北京闭门召开，预计出台第三个历史决议，提升习近平历史地位助其在20大后继续掌权。

中国共产党今天11月8日在北京开始举行今年最重要的会议--19届6中全会，这次会议被认为将确立习近平的中共“历史观”，抬升他的历史“地位”，颂扬他的“功勋”，以便其打破惯例，在明年20大后继续掌权。

广告 继续浏览后续

法新社说，在掌权9年后，这位北京强人，寻求在一年后的中共20大，取得第三个党首任期，进一步加强他作为该国自共产政权创始人毛泽东以来的最强大领导人的地位，毛泽东曾在1949年至1976年执政。

像往常一样，这次中共的会议也是闭门进行，远离外国媒体的注视。中国新华社在一份简短的新闻稿中宣布，这个会议已于周一上午开始。议程包括一项中共百年历史中的第三份决议。该官媒说，习近平向中央委员会"解释"了这项决议的内容。

有消息透露，习近平力推的这份决议，要将中共党史分为毛泽东，邓江胡，习近平三个阶段，着力突出习近平的功绩，为其打破惯例在明年中共20大后继续掌权提供合理性。

欧盟安全研究所（EUISS）亚洲事务分析师爱丽丝-埃克曼（Alice Ekman）指出："这项决议显然是习近平瞄准在20大后延长其在党内领导地位布局中的一部分。

所以，他需要把自己的“权力观”强加于人，那就是：加强党的权威，避免重蹈前苏共政权解体的命运。

私营部门打入冷宫

华盛顿智库“国际战略研究中心”的汉学家克里斯-约翰逊（Chris Johnson）在一个播客中推测，习近平可能利用这个决议"清理他不喜欢的历史时刻"，包括1970年代末启动的经济改革的过度行为。

此前，中共在其存在的一个世纪里，只通过了两项关于历史的决议：一项是在1945年，即毛泽东掌权前四年；另一项是在1981年，即邓小平发起改革，使中国成为世界第二大经济体。

1981年的第二次中共历史决议批评了毛泽东的过度行为，诸如“大跃进”的强制工业化和文化大革命的混乱，邓小平借机翻过了毛泽东的一页。

习近平是否会像邓小平对待毛那样，批评邓的改革开放政策的过度行为？这将与他最近几个月对私营部门的整肃相一致，比如网络经济或房地产领域都被他收拾，其中一个地产开发商恒大集团Evergande，在政府新规定之下，正处于破产的边缘。

据《鲜红的中国共产主义理想》一书的作者爱丽丝-埃克曼观察："在过去三年中，中国共产党在经济中的比重增长非常快。习近平的前任领导人启动的自由化进程受到了根本性的质疑。"