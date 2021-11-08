习近平推共同富裕 中国富豪忙寻新管道转移资产

北京最近推动"共同富裕"政策，在中国富豪圈掀起一阵"小恐慌"。美国福克斯新闻（Fox News）报导，中国富豪原本把注意力放在赚钱，如今已转为如何保住财富。

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中央社援引福克斯新闻报道，北京为加强控制中国网络业巨头，例如电商平台阿里巴巴及游戏与社群媒体营运商腾讯等，已采取反垄断和资安相关整顿措施。原因是这类企业的规模已显得太大，恐怕会不受控制。

"共同富裕"一词，中国前领导人毛泽东在1950年代便提出过，1980年代领导人邓小平又再度提起。

消息称，中国当局定期会采取让富豪"惊恐"的政策，例如在2012年左右制定了一些新法，引发中国富人借大买艺术品将资金洗到海外。

新冠疫情爆发、导致中国国界关闭后，将资金从中国移出的程序又变得更加困难；北京同时还禁止加密货币交易，这原本是受欢迎的资金移动方式。种种因素促使富人寻找新方法来保护财富。

上海睿威律师事务所合伙律师赵苗告诉彭博（Bloomberg）："几年前人们只关心如何投资，现在他们不再渴望冒险。"

中国富豪为了合法将资金在国内转移，采取3种主要方式：分别是将更多资金投入离岸信托、借投资绿色科技和外国企业分散资产种类，以及雇用地下换汇商在必要时搬移资金。

不过这3种新方法都各有挑战，或者在中国是全新尝试，或者是北京可能订定的法律而面临难度。