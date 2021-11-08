从英国来港男子打3针仍染疫 香港首见

一名从英国来港的56岁男子在检疫期间确诊感染武汉肺炎，但该患者在抵港前已接种三剂不同药厂的疫苗，而有研究指，该患者「混针」的次序应可产生最高的T细胞免疫反应，但仍然不能幸免染疫，未知会否影响港人对港府本周展开的第三剂疫苗注射计划的意欲及港粤两地通关的进程。呼吸系统专科医生梁子超强调，接种疫苗可减少感染风险和染疫后患重病的可能性，并非百分百防疫，而变种病毒亦会减弱疫苗的防疫力，促港府做好检疫措施。

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香港昨(7日)天新增宗输入个案，累计确诊增至12368宗。新患者上周一从英国乘坐编号BA027航班抵港，入住东涌一间检疫酒店，并于上周四发病，经测试证实，他感染L452R变种病毒株。根据卫生防护中心资料，该男患者在英国已接种三剂新冠疫苗，分别是在2月中和4月下旬接种两剂由英国研发的阿斯利康疫苗，以及于上月31日接种一剂由中德研发的复必泰疫苗。

翻查公开资料，英国牛津大学研究团队在医学期刊《刺针》9月号发布有关武汉肺炎的「混针」研究，指出混合接种复必泰和阿斯利康疫苗激发的抗体水平，较只接种两剂阿斯利康疫苗高。另外，「先接种阿斯利康疫苗，后接种复必泰疫苗」的混针次序可产生最高的T细胞免疫反应；若次序倒转，则其抗体水平较接种两剂复必泰者低近7倍，但较打两剂阿斯利康高5倍。带领该次研究的牛津大学儿科和疫苗学副教授史纳普(Matthew Snape译音)指出，就加强剂而言，复必泰疫苗较阿斯利康疫苗更能加强人体免疫系统。

不过，东英吉利亚大学的医学教授亨特(Paul Hunter译音)参考现有研究数据后指出，长者等高风险群组或有必要接种加强剂，并建议已打两针阿斯利康疫苗者在打第三针时可转打复必泰疫苗，但已接种两剂复必泰疫苗者则不用表种第三针。

在香港，第三剂疫苗注射计划本周四(11日)起展开，约186万名优先群组市民，即免疫力弱病人和较高感染风险人士，今日起可到网上预约接种。公务员事务局局长聂德权昨日表示，接种第三剂疫苗肯定会是两地通关一个考虑，亦相信将来前往中国内地者，必须接种疫苗，希望市民打三针以加强保护力，但他拒绝回应是否要完成接种三剂疫苗才可过关。