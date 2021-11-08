彭帅被消声 中国女性于无声处怒吼

中国网球名将，曾是世界排名第一的双打运动员彭帅日前在微博指控前中共常委张高丽性侵后，情况不明。但是，彭帅遭大人物性侵的遭遇引起许多中国女性的强烈共鸣。

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由于信息敏感，涉及高官，发帖支持者多不具名，但对彭帅的遭遇却有着刻骨铭心的感受，她们感谢彭帅敢于站出来发声。纽约时报这样评论彭帅的行为：“这是关于“我也是”(#MeToo米兔)的指控首次触及中共最高权力阶层。”

彭帅已在指控张高丽的帖中表明心迹：“我知道对于您位高权重的张高丽副总理来说，你说过你不配。但即使是以卵击石，飞蛾扑火自取灭亡的我也会说出和你的事实”。

一位女士向彭帅致敬：“在这片适应丛林法则的蛮荒之地，尤其作为生存弱者的女人，却有着如此坚毅的脊骨，为自己所遭遇的不公不义勇敢发声，如同一道刺眼的光，划破这至暗的黑夜，让我们更加有勇气呼唤黎明的到来!“

米兔运动爆发以来，在中国曾掀起波澜，最突出的米兔事件之一是弦子于2018年指控央视主持人朱军性骚扰，今年9月因法院指其“证据不足“败诉，在彭帅事件爆发后，弦子站出来对彭帅表示支持。

彭帅的帖子很快被删除，连“网球”都成了被屏蔽的敏感词，然而，社交网络仍在疯传中国女性支持彭帅的帖子，一个名叫『女权留言墙』的网页集结了众多女性留言。在“彭帅加油”的标志词下面，满满的是对彭帅勇于揭露高官性侵的钦佩：“为你的勇气点赞”，也有许多女性为她的平安担心：“希望你平安，姐姐加油!”，“珍爱自己，千万姐妹与你同在”，还有“姐姐不要自责，这不是你的错”一类鼓励且自勉的语句。

彭帅文中指控张高丽文的一句话也被多次引用：“除我以外，我没留下证据证明，没有录音，没有录像，只有被扭曲的我的真实经历”，让一些曾被侮辱被损害女性联想起自己的伤心经历，自己是受害者，反而被指责“错的是你”。

她们留言鼓励彭帅：“你不是坏女孩，你是一个勇敢的人，你没有错。”“只有罪犯应该感到羞耻”，“女性共同体，加油啊，该死的男权!”“米兔来了，好感动，天下的女人都是同一个女人，彭帅加油，我们与你在一起。”“说出来已经很棒了!” “错的是施害者，错的是把女性当作权力可支配的玩物!”

“你不是坏女人，坏的是那个道貌岸然的伪君子。利用自己的权力地位来围猎你的身体，利用虚假的爱情来控制你的感情…用权势来抹杀你的声音……”

“为什么受到侵犯的女性反而需要担心自己的‘名声’？到底是谁做错了事情？这本身就体现和巩固了对女性贞洁的性别压迫。” “社会告知女性规范：性暴力既是‘正常’的，是她们‘应得’的，有时不可对外人言的。”

一位女性因为彭帅敢于说出自己受害的遭遇而感同身受：“我只能以我曾经的绝望与痛苦，去想象你的绝望与痛苦。以我不曾拥有的勇气与力量，去赞叹你的勇气与力量。以我停止流血逐渐结痂的伤口，去祈求你的平安与自由。”

彭帅指控的是前中共常委，这在中共建政70年的历史上是破天荒的，一位女性说：“当时看到消息真的觉得很震惊，因为这样的施暴者完全是很可怕的级别，在这个国家。我不知道讲出被这样的人侵犯是需要多大的勇气和力量，不仅仅是佩服，我更加担心你，害怕你会出现危险……”

另一位留言说：“彭帅的指控是第一次捅破米兔中政治面向的窗户纸，也以最压抑的方式告诉我们，现有的法律秩序并没有给每个受害者以平等安全的言说空间。粉红女权的根本逻辑谬误在这里凸显，我好奇她们在说‘这瓜不敢吃’的时候自己内心是否也能分享一点点女权主义的者的无力呢？粉红到底是具有能动性的策略，还是以自愿的形式被淹没整编？

在题为“姐姐，我理解你”的留言中，“读完你的自述……最难受的莫过于意识到你真心喜欢过的人并不是‘人’，而是权力的象征，甚至说这种权力就是他作为‘人’的根基。与之相比，我们远无法被视为人，视为一个正常的、有道德的、健全的人。姐姐，我知道你很痛苦，我看过一句话，创伤是在回忆中显现的。我和你一样，把这样的伤害吞进肚子里反刍，一嚼就是好几年，不需要你加油，只希望你平安。”

一些人在留言中发出对权力的控诉：“在极端的权力不对等中，剥削与侵害披着‘爱情’的遮羞布为所欲为。加害者在国家机器的保护下继续神隐，受害者却得日日夜夜反反复复地承受各种痛苦和煎熬。”

“这个地方遍地都是认为自己能用自己的职位、权力、金钱、地位来践踏女性尊严和身体的人，末了还要打上‘自愿’的名义，老传统老操作了。你非常勇敢且有智慧，给了我非常大的勇气去说出我面对的性骚扰，我也曾经数次被性骚扰，数次差点被强奸，对方有所谓高管、所谓体制内的家伙、前同事，直属上司。我厌恶这里的酒局文化，我厌恶这里对女性痛苦的消解。”

有的女性直接把矛头对准“男权”：“当今社会男性权势集团的追求三个词即可归纳：权力，财富，女人，占有年轻女性是这些权势男人获得权力感不可或缺的重要部分，也是‘潜规则’普遍存在的根本原因。彭帅撕开了权势老男人的画皮，是真正的勇者，必定激励众多被侮辱被损害的女性站立起来发出自己反馈的怒吼声。”

争取女权需要女性团结，需要长期艰苦的斗争：“彭帅，你不是一个人，你的经历，是我们所有人的共同经历。你的痛苦，是我们所有人共同的痛苦。你的安全，保障了我们所有人的安全。这一刻，你就是我们所有人，这一刻，我们所有人都和你在一起。“

还有的直接向男性喊话，希望更多的男性觉醒，意识到女性在这个社会所遭受的压迫和难言的困境：“吃人文化下的社会，女性在压迫中的怒吼，让选择沉默苟且退让的男性羞愧不已。就像米米所说，男性需要通过女权思想的刮骨疗毒，才能意识到自己手上枷锁与她人血共存，男性同胞们要反省反思呀。支持彭帅就是反对极权，支持彭帅同时也是广大男性同胞的自我救赎与忏悔。”

米兔在中国被压抑，被限制，彭帅一石激起千层浪，上述留言显示，她们在鼓励彭帅，也在鼓励自己：

“希望你会知道，在你无法听到的远处和近旁，都有着千万支持你的声音。请相信，有越来越多的爱在守护你。”

“一位女性的勇敢，不会被遗忘，权势可以抹去表面的记录，我们记忆在心里。贝贝加油。”