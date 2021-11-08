民调：七成港青对警察和法治信心减弱 忧难维系法治

在经历过去两年的反修例运动和连串事件后，有调查显示，约七成受访青年对香港警察和法治的信心有所减弱；另有逾四成受访者认为，市民失去对法治的信心是维系法治的最大挑战。至于「不同意」自己信任港府的比例，则有71.2%，较四年前增约8个百分点。

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香港青年协会设立的「青年创研库」于9月中旬实地访问529名15至34岁青年，发现他们重视法治，以10分为满分，认为法治作为香港核心价值的重要性有7.87分。但青年人对香港法治的状况显然有忧虑，有四成半受访者认为，「政府可以影响法庭的判决」，只有一成三受访者不同意此说法。对于「司法独立是不存在」、「法律能够维护社会公义」，以及「法庭的审讯是公平」等三项说法，同意者与不同意者所占比例均十分相近；而对上述三项说法表示「一半半」者所占比率颇高，由占四成八至六成二不等。

调查又发现，在经历过去两年的连串社会事件后，七成受访青年对香港法治的信心减弱；若以部门排列，信心减弱最多的依次是警察（79.4%）、律政部门（59.0%）及法官（48.6%）。调查没有具体提及过去两年的社会事件，但众所周知，香港自2019年中起爆发反对修订逃犯条例风波，警方以暴力手段镇压，其后以严刑峻法起诉涉事人士，在逾万名被捕者中，青少年和学生占约四成。

面对大部分青年对法治信心减弱，受访者认为，香港维系法治的最大挑战，依次是「市民对法治失去信心」（42.0%）、「政府与社会缺乏互信」（29.5%）。事实上，当被问及是否同意自己「信任特区政府」时，有71.2%不同意，只有27.1%的人同意。有关不信任比率，较同一团体在2017年公布的调查结果增加约8个百分点。

研究亦显示，假如受访青年认为有一条法例不合理，七成一受访者表示仍会遵守，过半数人是为了免被检控；不会遵守的人有两成七，主要原因是「不应该遵守不合理的法例」（87.5%）。有个别受访者亦指出， 《港区国安法》的刑罚严重，而执法部门近期的连串拘捕行动，亦令他们感到不安，守法动机已由过往基于尽公民责任，变为避免自己无故被捕。

青年创研库不同成员均建议，港府须加强法治的推广工作，加深市民对法律背后意义的了解，亦要加强法例解说的部署工作，包括针对市民的忧虑作解说。