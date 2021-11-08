港警破历来第二大毒品案 检逾6亿可卡因 至今数量已达去年1.8倍

警方破获一宗利用急冻果汁由巴西运毒至港的案件，检获共重618公斤怀疑可卡因，黑市约值6.2亿港元(下同，折合约6900万欧元)的怀疑可卡因，拘捕一名男子。这次是香港破获历来第二大宗贩毒案件，与破获历来最大宗的706公斤、市值逾9.4亿元可卡因贩毒案相距只有七个月，反映贩毒分子相当活跃。

广告 继续浏览后续

根据纪录，香港警方和海关今年头九个月共截获1719公斤可卡因，比去年同期大增73%；但若把今次截获的可卡因计算在内，当局今年至今截获的可卡因数量已是去年全年的1.84倍。警方曾引述《2020世界毒品报告》指出，全球毒品使用及供应量均有上升趋势。

警方毒品调查科警司陈江明在记者会上指出，该科人员上星期五在天水围一间物流公司检查两个由巴西圣保罗运送到港，报称运载256桶急冻果汁的货柜内，检获分载于7桶果汁内的508砖可卡因，翌日再在葵涌一个工业大厦单位内拘捕负责接货的28岁姓陈男子。他被控一项贩运危险药物罪，今(8日)午在西九龙裁判法院应讯。

毒品科署理总警司吴颕诗指出，运载这批货物的手法异乎寻常，包括货物在零下18摄氏度海运来港，但抵港后却没有使用具冷冻功能的运输工具交货给货主；运送成本远高于货物本身的价值；以及非以惯常的胶桶、而是用铁桶运送果汁，惹起警方怀疑，于是进行搜查。而搜查时亦遇到不少困难，因为有关可疑毒品经胶袋包装后放入已成冰块的急冻果汁内，执法人员难以检查，需先以光谱分析仪及X光机检查后，再经人手破开冰块取出毒品。

警方在现场的闭路电视发现，被捕男子背后应有其他涉案人士，调查将会继续，不排除有更多人被捕。