欧盟谴责白俄罗斯"策动"移民潮 呼吁采取新的制裁

白俄罗斯境内数以千计的移民试图自波兰大举涌入欧盟。欧盟委员会主席冯德莱恩周一呼吁成员国对白俄罗斯采取新的制裁。波兰政府周一表示，边境紧张已经上升到"动武"的程度。

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法新社报道，欧盟指责白俄罗斯是大批移民潮涌向欧盟最东端波兰的"责任者"。冯德莱恩周一呼吁欧盟成员国对白俄罗斯实施新的制裁。冯德莱恩在一份声明中强调，利用移民为工具达到政治目的行为不可接受。除了制裁白俄罗斯，冯德莱恩表示，欧盟还将考虑制裁运送白俄罗斯难民的第三国航空公司。欧盟指责白俄罗斯总统鲁卡申柯"策动"主要来自中东的移民和难民进入欧盟国家，以反击布鲁塞尔祭出的制裁。鲁卡申柯则否认这些指控。

法新社报道，波兰国防部长周一在推特发文称，波兰动用军队和士兵成功阻截了第一批试图涌入边界的难民潮。他并表示，这些难民长期受到白俄罗斯的收留，他们已经在边境附近安营扎寨。

波兰政府发言人穆莱( Pitor Muller)周一向媒体表示，大约有3000到4000移民在聚集在边境地带。他说，"我们担心边境紧张将升级到"动武"的程度。

波兰总理莫拉维茨基周一召集包括内政部长和国防部长参加的内阁紧急会议，内政部长卡明斯基表示，我们为应对任何情况做了准备。他并说，当局已在边境地区增加了警察和军人人数。

另外，立陶宛也在与白俄边境部署军队，以应对可能大举涌入的移民。