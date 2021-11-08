路透社：针对伊拉克总理袭击由伊朗支持的民兵组织所为

联合国安理会"以最强烈措辞谴责企图暗杀伊拉克总理卡迪米的袭击"，并强调要追究涉事者的责任。路透社引述伊拉克安全部门消息人士称，袭击由至少一个伊朗支持的民兵组织所为。

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联合国秘书长古特雷斯和联合国伊拉克援助团分别发表声明，强烈谴责针对伊拉克总理卡迪米的暗杀企图。

当地时间周日夜间，卡迪米位于巴格达戒备森严的绿区的官邸遭到无人机的袭击。据报道，这架爆炸的无人机对官邸造成了损坏，几名总理的保安人员在袭击中受伤。

卡迪米于去年5月宣誓就职。

巴格达绿区设有政府办公室和许多外国大使馆。在当局正在进行的调查中，这架载有爆炸物的无人机的残骸已经找到。

联合国秘书长古特雷斯强烈谴责这次袭击，并呼吁“追究这一罪行的肇事者的责任”。声明呼吁所有伊拉克人保持最大克制，拒绝一切暴力和任何破坏伊拉克稳定的企图。他敦促所有政治行为体维护宪法秩序，通过和平和包容性对话解决分歧。

联合国伊拉克援助团也以最强烈的措辞谴责了这起事件，并“对总理没有在无人机袭击中受伤表示欣慰。”安理会则重申，支持伊拉克的独立、主权、统一、领土完整、民主进程与繁荣，一切形式的恐怖主义是对国际和平与安全的最严重威胁之一，任何恐怖主义行為都是犯罪及不可辩解。

另据路透社引述伊拉克安全官员及与民兵关系密切的消息人士周一说，袭击由至少一个伊朗支持的民兵组织所为。报道并指，袭击用的无人机和炸药，都是伊朗制造。

路透社消息称，两名伊拉克安全官员与3名消息人士说，这起攻击是由至少1个在伊拉克境内、获伊朗支持的团体所犯下，但他们对谁是确切作案者的评估有些不同。

两名安全官员说，攻击案是由强大的"真主党旅"（Kataib Hezbollah）和"正直联盟"（Asaib Ahl al-Haq）联手发动。一个民兵消息人士则称真主党旅有涉案，但无法证实正直联盟的角色。

真主党旅和正直联盟未立即发表可公开的评论。

伊拉克几周前举行大选，包括真主党旅和正直联盟等伊朗支持的民兵都不满选举结果。这次攻击使伊拉克境内紧张局势升级，但迄今尚无组织宣称犯案。

伊拉克国会中原本有一些政党代表与伊朗结盟的准军事团体，但他们在10月10日的选举中，输掉数十个掌控多年的席位。