中共第3份历史决议或定性六四“反革命暴乱”

中共19届6中全会正在北京闭门举行。墙外媒体分析中共第3份历史决议或将89年六四天安门民主运动定性为“反革命暴乱”。习近平上台前，中共当局一度将这一事件弱化为“政治风波”。

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香港《星岛日报》今天11月9日分析指出，鉴于今年7月1日中共官方推出的《中国共产党简史》维持了对1989年六四事件是“反革命暴乱”的定性。因此相信，这次六中全会通过的历史决议可能对六四事件仍维持“反革命暴乱”的定性。

《中共简史》将1989年春夏天安门广场人山人海的学生民主运动表述为“极少数反共反社会主义分子”...“煽动反共产党的领导、反社会主义制度的活动”，说“他们借群众悼念胡耀邦逝世”“煽动不明真相的人占据天安门广场”，“制造反革命暴乱”。

有关时任中共总书记赵紫阳拒绝向民众开枪后被罢黜软禁，该《中共简史》称，赵紫阳“犯了支持动乱和分裂党的严重错误”。对于解放军和坦克开进北京，真枪实弹杀害学生和市民，该简史说，在“邓小平”和其他“老一辈革命家”支持下，…在6月4日一举平息“反革命暴乱”…。

据中央社指出，六四事件过后，中共一度在较长时间改以“政治风波”取代“反革命暴乱”。而自从习近平上台后，特别是在2017年19大，他的权力稳固后，北京当局在2018年改革开放40年大事记、2020年中国总理李鹏的讣告，以及今年的中共「100年大事记」中，对六四事件交替使用了“政治风波”、“动乱”、“反革命暴乱”等形容词，逐渐回到以往的强硬定性。