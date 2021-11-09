《华盛顿邮报》发表社论呼吁抢救张展

因前往武汉报导新冠疫情被判刑的中国公民记者张展，在狱中绝食抗议致身体极度虚弱，生命垂危。《华盛顿邮报》8日发表社论称赞张展是新冠灾难的哨兵，对张展现况表达关切，呼吁抢救张展。

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张展在2020年2月新冠病疫情爆发后，前往湖北武汉采访，并通过推特（Twitter）、油管（YouTube）、微信（WeChat）发布报导。同年5月，张展被上海警察跨省拘捕后羁押在上海，12月28日被以“寻衅滋事罪”判处有期徒刑4年。

被关押的张展自5月中旬起在狱中绝食抗议致身体极度虚弱，家人与友人呼吁尽快让张展保外就医。

《华盛顿邮报》的社论担忧张展的近况。社论指出，张展被捕和监禁是中国更大范围掩盖疫情的一部分，除了张展外，率先揭露疫情的8名武汉医师遭到训诫，加上中国官方不断试图阻扰外界调查疫情起源并不断将疫情根源归咎中国境外等，都是为了掩盖疫情。

《华盛顿邮报》的社论向张展致敬，因为她勇敢尝试纪录武汉在疫情爆发后最初几周的混乱与灾难，她是“一场迫在眉睫的灾难哨兵”，她的新闻工作不是犯罪，她不能再在监狱中待上片刻，她不该因此丧命。

另据报道，张展近日获得无国界记者组织的新闻自由奖提名，以表彰她的勇气。无国界记者组织8日在提名张展的介绍中表示，尽管不断受到当局的威胁，张展2020年2月在推特、油管、微信上即时上传了大量视频报导，张展的报导成为当时武汉疫情状况的主要独立信息来源之一。

现年38岁的张展毕业于西南财经大学，金融专业硕士，曾任律师，是一位基督徒，长期关注和参与维权活动。

张展的哥哥张举在推特上表示，“张展看起来已经病入膏肓，身形完全走样。她心里似乎只有上帝和她认定的公理，其它全然不顾。”“我觉得她可能活不了太久了。在即将到来的冷冬，如果她没有坚持过去，我希望世界能记住她原来的样子。”